Frankfurt: Uni-Fest verdrängt Protestcamp

Von: Thomas Stillbauer

Im Dezember 2022 besetzte „End Fossil“ einen Hörsaal der Uni. © Renate Hoyer

Ein Streit um den Standort beschäftigt das Verwaltungsgericht. Beide Seiten beanspruchen denselben Platz auf dem Campus Westend.

Auf dem Uni-Campus Westend gibt es einen Konflikt um die Fläche für zwei Veranstaltungen. Die Universität feiert am Donnerstag, 29. Juni, ihr jährliches Sommerfest – just an dem Ort, an dem die Klimagerechtigkeitsgruppe „End Fossil: Occupy! Frankfurt“ vom 25. bis zum 30. Juni ein Protestcamp geplant hat: auf der Wiese vor dem Präsidium.

„Wir befürchten nun, dass das monatelang geplante und bereits vor dem Sommerfest angemeldete Klimaprotestcamp nicht stattfinden kann“, beklagt die Gruppe. Eine angebotene Alternativfläche fürs Camp liege zu weit entfernt und habe weder Zugang zu sanitären Anlagen, Strom und fließendem Wasser noch zu einer geeigneten Zeltwiese. „Die Auflagen der Stadt machen unsere Versammlung unmöglich“, sagt Aktivist Niklas Schickling. Eine zeitliche Verlegung kommt nach Angaben der Gruppe ebenfalls nicht infrage, zumal bereits Referentinnen und Referenten eingeladen und Vorträge terminiert seien. Auch das bisher erdachte Sicherheitskonzept sei mit dem Ortswechsel nicht mehr umzusetzen.

Das Ordnungsamt erklärte auf FR-Anfrage, die Behörde und die Camp-Anmelderin hätten sich einvernehmlich auf einen Ausweichplatz geeinigt, der sich ebenfalls auf dem Gelände der Uni in Hör- und Sichtweite befinde. Das bestreitet End Fossil; von einer Einigung könne keine Rede sein. Aus Uni-Kreisen war zugleich zu hören, man habe dem Protestcamp Wasser- und Strominfrastruktur für den Ausweichstandort zugesichert; das Sommerfest sei bereits Monate vor Bekanntwerden der Camp-Pläne behördlich angemeldet worden.

Rechtsbeistände beider Parteien legten am Freitagnachmittag dem Verwaltungsgericht Schriftsätze vor, um die Interessen ihrer Mandanten zu wahren. End Fossil betont, die Planung des Camps sei so angelegt, dass das Sommerfest auch dann nicht beeinträchtigt werde, wenn beide Veranstaltungen sich denselben Ort teilten. Die Uni müsse ihre Verantwortung gegenüber dem Klima wahrnehmen, stattdessen wolle sie „einen für sie unangenehmen Protest einfach zur Seite schieben“.

Eine ausführliche Stellungnahme der Goethe-Uni liegt der FR vor. Sie wurde vorerst zurückgezogen, als End Fossil das Gericht einschaltete. Der Ausgang des Verfahrens war am Freitagabend offen. ill