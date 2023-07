Frankfurt und die Hitze: Atzelbergplatz an Position drei

Von: Christoph Manus, Thomas Stillbauer

Grüner geht immer. Der Atzelbergplatz im Frankfurter Stadtteil Seckbach.. © Oeser

Entsiegelungspläne in Frankfurt – der Stand der Dinge: Die Reihenfolge der großen Plätze wird erst 2024 näher festgelegt.

Die Temperatur morgens um 10 Uhr: 48 Grad. Junge Anwohnerinnen des Atzelbergplatzes in Seckbach berichten dem Klima- und Umweltausschuss des Stadtparlaments wahre Horrorgeschichten. Kinder hätten im vorigen Sommer Brandblasen an den Füßen gehabt, nachdem sie über den Platz gerannt waren. „Wir brauchen ganz schnell Schatten, dort kann in der Sonne niemand sein“, klagen die Anwohnerinnen: „Der Platz ist tot.“

Das Erschütternde daran: In der Stadt wissen alle, wie es um die großen Plätze steht, aber so richtig geändert hat sich noch nichts. Die Entsiegelung im großen Stil lässt auf sich warten; Bäume pflanzen ist vielerorts schwierig, weil knapp unterhalb der Oberfläche schon der Beton der Tiefgaragen oder U-BahnSchächte beginnt – für die Wurzeln großer Bäume keine Chance.

Doch der Hilferuf im Ausschuss hat gewirkt: „Wir ziehen den Atzelbergplatz vor“, verspricht Klima- und Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) und lüftet damit eines der großen Geheimnisse zumindest teilweise: die Reihenfolge, in der die Stadt ihre nicht klimagerecht geplanten Plätze umgestalten will.

Als Erster war bekanntlich der Paul-Arnsberg-Platz im Ostend an der Reihe. Von Anwohnerinnen und Anwohnern engagiert vorangetrieben, wird der neuerdings mit viel mehr Grün und viel weniger Stein ausgestattete Platz im August eröffnet. Dann kommt der Riedbergplatz dran, den ebenfalls eine enorm rege Initiative ins Bewusstsein der Stadtplanung rückte. Und dann?

„Die Prioritätenliste wird erst 2024 fertiggestellt“, heißt es dazu aus dem Grünflächenamt. Erst dann könnten Aussagen zum weiteren Vorgehen getroffen werden, weil mehrere Ämter involviert seien. Noch prüfe die Verwaltung viele Plätze anhand der Indikatoren aus dem „Leitfaden Stadtplatzgestaltung“.

Vor allem diese sechs Kriterien sollen helfen, die Plätze zu identifizieren, die am dringendsten der Umgestaltung bedürfen:

– Wie ist der Platz stadtklimatisch einzuordnen?

– Wo leben besonders viele von Überwärmung betroffene hitzesensible Menschen?

Frankfurt setzt auf Pflicht zu Grün Angesichts des Klimawandels macht die Stadt Frankfurt Bauherren jetzt verbindliche Vorgaben zur Begrünung von Grundstücken und Gebäuden. Sie begründet diese in der am 10. Mai in Kraft getretenen Gestaltungssatzung Freiraum und Klima mit dem Ziel, gesunde Lebensverhältnisse zu gewährleisten und die natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren. Die Stadt erhofft sich etwa mehr Schatten, besseren Schallschutz und positive Wirkungen auf die Luftqualität und die Artenvielfalt in Frankfurt. Die Begrünungspflicht gilt grundsätzlich für alle Neu- und Umbauten von Grundstücken und Gebäuden. Dachflächen, Höfe und Teile der Fassaden müssen so weit wie möglich dauerhaft bepflanzt werden. Für bisherige Gebäude und Grundstücke gilt Bestandsschutz. Es gibt zudem Ausnahmen: Wer etwa die Fassade nur energetisch saniert, muss nicht begrünen. Die Vorschriften gelten zudem immer nur für den Teil des Gebäudes, der saniert oder ersetzt wird. Wer sein Dach erneuert, muss dieses begrünen, nicht aber den Hof. Die Freiflächen eines Grundstücks müssen nach der neuen Satzung begrünt werden. Schottergärten, Sichtschutzzäune oder künstliche „Pflanzen“ soll es nicht mehr geben. Je angefangene 200 Quadratmeter Freifläche muss ein standortgerechter mindestens mittelkroniger Laubbaum gepflanzt werden. Vorhandene Bäume werden angerechnet. Auf mindestens zehn Prozent der Fläche muss es standortgerechte Sträucher geben. Befestigte Flächen sollen so klein wie möglich und wasserdurchlässig sein. Fassaden sind in Frankfurt künftig grundsätzlich bis zu einer Höhe von drei Metern dauerhaft zu begrünen. Dasselbe gilt für Dächer mit einem Neigungswinkel von bis zu 20 Grad. Wo das nicht geht, müssen Bauherr:innen zum Beispiel einen zusätzlichen Baum oder Sträucher im Hof pflanzen. Eine Broschüre zur Satzung gibt es unter www.bauaufsicht-frankfurt.de cm

– Wo ist die Gefahr einer Überflutung am größten?

– Welche Bedeutung kommt dem Platz für die Stadt oder für das Quartier zu?

– Wie wirkt sich ein (umgestalteter) Platz auf das klimatische Wohlbefinden aus?

– Welche Plätze weisen verkehrsfunktionale Defizite (etwa mangelnde Barrierefreiheit) auf oder müssen ohnehin erneuert werden?

Auskunft darüber geben diverse Karten: etwa die Klimafunktions-, die Vulnerabilitäts- und natürlich die Starkregengefahrenkarte. Beispiele sind, genau wie der ganze Leitfaden, unter frankfurt.de/leitfaden-stadtplatzgestaltung zu finden.

Am Atzelberg, verspricht Rosemarie Heilig, sollen schon einmal große Schirme als Zwischenlösung für Schatten sorgen, außerdem will sie sich mit den Anwohnerinnen und Anwohnern zusammensetzen und Ideen für weitere schnelle Erleichterungen besprechen. Bis eine große Lösung kommt, wird es eine Weile dauern, denn zunächst ist ja der Riedbergplatz dran. Baubeginn laut Grünflächenamt: voraussichtlich im Juli 2024. Bauzeit: etwa ein Jahr.

Während die Stadt an den großen Plätzen plant, organisieren sich private Projekte: „Green it up“ (www.greenit-up.de) beispielsweise schafft immerhin Entsiegelung für drei Stadtteilvorhaben mit insgesamt 500 Quadratmetern – nicht viel, aber besser als 500 Quadratmeter heißer Stein.

Und dann läuft auch weiterhin das städtische Programm „Frankfurt frischt auf“ (frankfurt.de/klimabonus), das Zuschüsse für alle verspricht, die ihre Höfe, Gärten, Dächer und Fassaden begrünen. Der Stand der Dinge in diesem Programm: mehr als 1300 Beratungen, 430 Förderanträge, 200 Projekte davon abgeschlossen.