Frankfurt: Umleitungen von U- und S-Bahn haben bald ein Ende

Schienenersatzverkehr für die Linie U5 an der Konstablerwache.

Nahverkehr

Die Ersatzangebote für die Tunnelsperrungen enden mit den Sommerferien - dann ist hoffentlich wieder Normalbetrieb möglich

Das Ersatzverkehrskonzept der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) während der hessischen Sommerferien hat nicht immer so reibungslos funktioniert, wie es eigentlich sollte. Ausfälle seien krankheitsbedingt nicht vermeidbar gewesen, teilt Traffiq mit.

Seit dem 22. Juni mussten Fahrgäste nach Alternativen zu den Linien U4 und U5 sowie S3, S4, S5 und S6 suchen. Außerdem wurde Schienenersatzverkehr (SEV) mit Ersatzbussen zwischen der Haltestelle Marbachweg/Sozialzentrum und der Konstablerwache und die Tram-Zusatzlinie 10 zwischen Ginnheim und der Hugo-Junkers Straße eingerichtet. „Aber der SEV fährt immer nur bis zum Börneplatz und gar nicht bis zur Konstablerwache, deswegen dauert dann alles doch wieder länger“, sagt Miriam Bartels, 43, Fahrgast der VGF. Normalerweise fahre sie nicht oft auf dieser Strecke, deswegen sei es für sie auch kein größeres Problem.

Anders erging es Mezut Yildirim, 59, aus Frankfurt. Auf seinem Weg zur Arbeit habe er sonst immer die U4 genommen, aber musste auf Grund der Tunnelsperrung auf andere Möglichkeiten ausweichen. „Ich bin normalerweise auch mit der Bahn immer pünktlich auf der Arbeit, aber mit den Bussen funktioniert das oft nicht so gut, da komme ich auch mal zu spät“, so Yildirim. Am meisten störe ihn aber, wenn Busse ohne ersichtlichen Grund ausfielen. „Wenn kein Bus ausfällt, brauche ich jeden Tag etwa zehn bis 15 Minuten länger als sonst, das finde ich okay.“

Aktuelle Zahlen zu Fahrgästen und Ausfällen für die jetzt endenden Sommerferien in Hessen hat Traffiq noch nicht. Die Ausfälle im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) begründet die Pressestelle damit, dass es zu wenig Bus- und Bahnfahrer:innen gebe. „Bereits letzten Herbst fehlten in Hessen nach Zahlen des Landesverbandes Hessischer Busunternehmen mindestens 800 Busfahrerinnen und -fahrer – Tendenz steigend.“ Dennoch würden alle Beteiligten am Frankfurter ÖPNV daran arbeiten, dass der Betrieb möglichst störungsfrei verlaufe, und versuchen, Ausfälle zu minimieren.

Bundesweit fehlen laut dem Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen rund 8000 Busfahrer:innen.