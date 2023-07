Frankfurt: Überall Bücher, Bücher, Bücher

Von: Claus-Jürgen Göpfert

Teilen

Wolfgang Schopf ist Leiter des Literatur-Archivs der Goethe-Universität. © Renate Hoyer

Ein temporeicher Besuch beim Leiter des Literaturarchivs der Frankfurter Goethe-Universität, einem beseelten und besessenen Mann

Anfangs wuselt er so schnell durch die Räume, dass man ihm kaum folgen kann. Deutet hierhin und dorthin. Redet temporeich, übersprudelnd. Da: das rote Sofa von Wilhelm Genazino. Dort: der schwarze Ledersessel von Marcel Reich-Ranicki. Überall Bücher, Bücher, Bücher. Aktenordner, Schriftstücke, eine alte Adler-Schreibmaschine. Ein Besuch bei Wolfgang Schopf ist ein (rascher) Gang durch deutsche Literaturgeschichte. Seit 2010 führt der Wissenschaftler das Literaturarchiv der Goethe-Universität in Frankfurt. Der 56-Jährige wirkt beseelt und besessen zugleich. Im zurückliegenden Vierteljahrhundert hat er 60 kleinere und größere literarische Ausstellungen kuratiert, 15 Bücher geschrieben oder herausgegeben, viele Nachlässe von Autorinnen und Autoren gesichert und aufbereitet. „Es geht sehr wohl, Literatur und Texte sinnlich erscheinen zu lassen“: Das ist so ein Leitsatz des Mannes, der ohne Unterlass liest, sichtet, recherchiert.

Er hat, kein Zweifel, seine „große Liebe“ zur Literatur „zum Beruf gemacht“, ein seltenes Glück, das nur wenigen beschieden ist. Verfügt zugleich über ein angemessenes Quantum an (Selbst-)Ironie. Geboren und aufgewachsen in Bad Homburg, als Sohn einer Sekretärin und eines Maschinenbauingenieurs. Las schon „ganz früh unter der Bettdecke“. In der Familie gab es nur eine „Ausreißerin“, die auf Literatur hindeutete: eine Cousine in Berlin, die dort einen kleinen Verlag führte, französische Surrealisten und deutsche Exil-Literatur herausbrachte. Sie schleppte den Cousin schon früh auf die Frankfurter Buchmesse mit, wo er beim Aufbau des winzigen Standes half und fasziniert den Literaturbetrieb erlebte. Für Wolfgang Schopf war ausgemacht, dass er den Verlag in Berlin übernehmen würde. Er schrieb sich an der Goethe-Universität in Frankfurt für die Fächer ein, die er lächelnd „das klassische Frankfurter Gedeck“ nennt: Germanistik, Politologie, Pädagogik, Philosophie, Soziologie.

Schopf lässt sich für einige Minuten auf einem Stuhl nieder, kredenzt Mineralwasser, wirkt im weißen Oberhemd tatkräftig, als würde er gleich ein Regal zusammenbauen und darauf einen Stapel Erstausgaben dekorieren. Er hat auch schon selbst geschreinert für seine Ausstellungen. An sein Studium erinnert er sich als „ein rauschhaftes Bildungserlebnis“. Er besuchte die Vorlesungen des Philosophen Jürgen Habermas, las „wie wild drauflos“. Schon damals habe ihn nicht nur der Text allein interessiert, sondern auch die Bedingungen, unter denen er entstanden war. Sein kleiner Lebenstraum vom Verleger zerschlug sich, als die Firma der Cousine pleiteging.

Schopf springt auf, verschwindet im Nebenraum, kramt in Papieren, kehrt zurück. Das „zweckfreie Lesen“ sagt er dann bedauernd, das gleichsam private Lesen, gelinge ihm kaum noch. Sofort müsse er ein Buch stets mit Ideen für eine Ausstellung, für eine Präsentation verbinden. In einer Kladde, die er mit sich führt, notiert er solche Gedanken. Schopfs Leben bekam eine neue Richtung, als er im Jahr 2000 einen ganz besonderen Auftrag vom Suhrkamp Verlag erhielt. Helene Ritzerfeld, die engste Assistentin von Verlags-Gründer Peter Suhrkamp, war gestorben. Für Autoren wie Hermann Hesse oder Bertolt Brecht war sie in den 50er Jahren die wichtigste Ansprechpartnerin gewesen. Schopfs Aufgabe: ihren umfangreichen Nachlass sichten und aufarbeiten. Zwei Jahre lang tauchte er ab: „Mit jedem Schrank, mit jeder Kiste, die ich öffnete, entdeckte ich neue Schätze.“ Eine Erstausgabe von Thomas Manns „Doktor Faustus“ mit einer Widmung für Suhrkamp. Oder das Ur-Manuskript von „Stiller“ von Max Frisch.

Nach dieser Zeit war der Literaturbegeisterte „für den normalen Dienstweg verloren“. Von 2002 an baute er das „Archiv der Peter Suhrkamp Stiftung an der Goethe-Universität“ auf, gegründet durch das Universitätspräsidium, damals mit Rudolf Steinberg an der Spitze. Doch dann der Einschnitt: Trotz aller Bemühungen, den Verlag zu halten, zog Suhrkamp nach Berlin um, verkaufte das Suhrkamp Archiv an das Deutsche Literaturarchiv in Marbach. Auch die Goethe-Universität hatte versucht, einen Verbleib von Suhrkamp in Frankfurt zu erreichen – vergeblich.

Aber das Universitäts-Präsidium entschied, ein eigenes Literaturarchiv zu halten und weiter aufzubauen. Seit 2010 ist das die Aufgabe von Wolfgang Schopf: „archivarische Bergung und wissenschaftliche Aufarbeitung des zeitgenössischen literarischen Erbes Frankfurts und dessen Vermittlung gegenüber der Stadtgesellschaft“. Dreizehn Jahre später umfassen die Bestände im Haus Dantestraße 9 neben Büchern, Möbeln und anderen Stücken mehrere Hunderttausend Blatt Papier. Dazu zählen etwa alle Akten und Texte der Frankfurter Poetikvorlesungen seit Beginn 1959, das Archiv des Verlags der Autoren, des Schöffling Verlages, die Nachlässe des Zeichners F. K. Waechter, der Suhrkamp-Lektoren Walter Boehlich und Raimund Fellinger, der Autoren Horst Bingel, Arno Lustiger, des Theaterautors Wolfgang Deichsel, das Archiv der Schriftstellerin Eva Demski, Manuskripte des Literaturnobelpreisträgers Dario Fo und vieles mehr.

Immer wieder organisiert der Archivar Rettungs- und Bergungsmissionen. „Guerilla-Übernahmen“ nennt er sie lachend. Gerade beherbergt er „kommissarisch“ die Bibliothek aus der Wohnung des Schriftstellers Peter Kurzeck im südfranzösischen Uzés, dessen zehnter Todestag noch in diesem Jahr ansteht. Doch Bücher und Manuskripte bleiben bei ihm keine tote Materie. Schopf erweckt sie in vielen Ausstellungen zu neuem Leben. Sein ehrgeizigstes Unterfangen, „am Rande des Größenwahns“, war die Schau zum 80. Geburtstag von Jürgen Habermas, „Die Lava des Gedankens im Fluß“, im Sommer 2009 in der Deutschen Nationalbibliothek. Die Ausstellung 2012 „Für Burgel Zeeh, das Glück des Hauses“ zur langjährigen Sekretärin des Suhrkamp-Verlegers Siegfried Unseld berührt ihn noch heute sehr: „Das waren lauter Liebesbriefe!“ 2015 zeigte er das Leben von Marcel Reich-Ranicki in unbekannten Fotos und Dokumenten, und die Menschen kamen von weither. Mehr als 30 Ausstellungen hat er allein im Restaurant „Margarethe“ an der Braubachstraße unter dem Motto „Fenster zur Stadt“ kuratiert.

Aus seiner Sicht stemmt er sich einem schleichenden Bedeutungsverlust der Literatur entgegen: „Ich befinde mich im produktiven Widerstand, bestärkt durch ein begeistertes Publikum.“ Noch immer gebe es dieses Publikum, aller Unkenrufe zum Trotz. „Die verlassen die Ausstellungen in der Dantestraße oft erst zwischen ein und drei Uhr nachts.“ Doch was treibt ihn persönlich an? Da lacht Schopf in sanfter Selbstironie: „Eitelkeit! Ich will mich spiegeln!“ Ein Augenzwinkern. Er sieht sich „im Rausch der Besessenheit des Forschers und des Regisseurs, der versucht, Geschichte auf die Bühne zu bringen“.

Tatsächlich sorgt sich der Fachmann aber um die Zukunft der Literaturstadt Frankfurt. Nach dem Umzug von Suhrkamp nach Berlin habe die langsame Verlagerung des S. Fischer Verlages in die Hauptstadt begonnen, des letzten großen Frankfurter Verlagsunternehmens. „Die Stadt schaut zu, wie ihre Rennpferde Frankfurt verlassen.“ Schopf vermisst ein finanzielles Engagement der Kommune gegen das Schrumpfen der Verlagsstadt: „Wie viele Promille der Summe, die in die Kunst fließt, gibt die Stadt für den Literaturbetrieb aus?“ Der Archivar lässt die Frage unbeantwortet im Raum stehen.

Viele Freundschaften sind gewachsen im Lauf der Zeit, mit Klaus Schöffling etwa, aber auch mit Eva Demski. Wer den Rastlosen erlebt, den es kaum länger auf einem Stuhl hält, fragt sich, wann er seine Bücher verfasst. In den Bänden, die er erarbeitet und herausgegeben hat, drückt sich viel von seinem leidenschaftlichen Engagement aus. Etwa in „Fundus“, das er 2019 gemeinsam mit Marion Victor zum 50-jährigen Jubiläum des Verlags der Autoren veröffentlichte. Oder in den Briefwechseln, die er publizierte: zwischen Theodor W. Adorno und Siegfried Kracauer, zwischen Wolfgang Koeppen und Siegfried Unseld.

Sehr bewegend ist es, die Briefe des Suhrkamp-Lektors Walter Boehlich zu lesen. Mehr als 8700 Schreiben aus der Zeit zwischen 1944 und 2000 hatte dieser Homme de lettres hinterlassen, sie alle finden sich im Literaturarchiv der Goethe-Universität. Wolfgang Schopf und Christoph Kapp wählten für ihre Edition 211 Briefe aus, die zeigen, wie sehr sich Boehlich der Pflege der Sprache und der Literatur widmete.

Die gleichen Ziele treiben auch Schopf an. In sein Archiv und seine Ausstellungen kommen neben dem allgemeinen Publikum viele Studierende und angehende Wissenschaftler:innen. Darauf ist er stolz. Der Archivar gießt Mineralwasser nach für seinen Besucher. Zehn Jahre will er mindestens noch weiterkämpfen in seinem Amt. Und wenn er einmal müde ist, zitiert er für sich selbst „das alte Motto: Weiter im Text!“ Wieder ein augenzwinkerndes Lächeln.