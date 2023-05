Frankfurt: Über das Älterwerden sprechen

Von: Steven Micksch

Demenz ist eines der Themen der Reihe. Auch im Städel ist man darauf schon eingegangen. © peter-juelich.com

Das Frankfurter Bürgerinstitut bietet Vorträge und Workshops rund um die Gesundheit älterer Menschen an. Es geht um Einsamkeit, Demenz, Humor und Kriminalität.

Um älter zu werden, muss niemand etwas tun, es passiert automatisch, und in frühen Phasen freut man sich aufs Älterwerden, während einige Menschen in späteren Lebensphasen das Ganze gern bremsen würden. Was man bewusst steuern kann, ist die Art, wie man älter wird. Das Frankfurter Bürgerinstitut widmet dem Thema demnächst eine große Veranstaltungsreihe unter dem Namen „Älterwerden heute. Selbstbestimmt. Aktiv. Gesund.“. Dabei steht besonders die psychische Gesundheit im Fokus. Sie bettet die Vorträge in die „Dekade des gesunden Alterns“, welche die vereinten Nationen noch bis 2030 ausgerufen haben.

„Wir wollen gängige Altersstereotype infrage stellen“, sagt Rüdiger Krauß-Matlachowski vom Bürgerinstitut. Etwa dass ältere Menschen immer gütig, weise und verständnisvoll seien. Dabei sei beispielsweise Wut manchmal wichtig, um sich gegen Dinge zu wehren, die man nicht möchte, erklärt Krauß-Matlachowski. Die Werbung generiere Bilder, dass Älterwerden problemlos gelinge, und wie das Ideal auszusehen habe. Das verunsichere. Aber gerade das höhere Alter sei eine sehr heterogene Phase, in der Gleichaltrige deutliche Unterschiede aufweisen können. Und auch beim äußeren Erscheinungsbild gebe es viele Vorurteile, die heute längst nicht mehr zutreffen.

Bei der Veranstaltungsreihe soll es nicht nur darum gehen, den älteren Menschen ein aktuelles Bild zu vermitteln, sondern auch die Jüngeren abzuholen. Die Förderung des Dialogs zwischen den Generationen also. Die Veranstaltung soll damit Hemmungen oder sogar Scham vor diesen Themen reduzieren, und dabei ganz nebenbei noch Wissen vermitteln.

An zwölf Terminen wird es bis in den September hinein Vorträge, aber auch Workshops geben, um das Älterwerden und die damit verbundenen Themen von allen Seiten zu beleuchten. Den Auftakt macht am 6. Juni der Vortrag von Wolfgang George (TH Mittelhessen), dem Verfasser der ersten „Sterbestudie“ in Deutschland. Er möchte über den Umgang mit der (eigenen) Endlichkeit sprechen und auch lebenspraktische Empfehlungen aus seiner Arbeit geben.

Weitere Themen sind Altersarmut, Einsamkeit im Alter, Resilienz, Demenz, Suizidprävention, Humor im Alter, aber auch die neusten Maschen krimineller Banden. In zwei Workshops sollen die älteren Menschen sich austauschen und Neues zu den Themen Resilienz sowie Demenz lernen. Der Resilienz-Workshop im Juli schule die Wahrnehmung, stärke die Achtsamkeit und helfe, die persönlichen Ressourcen zu aktivieren, heißt es im Programmheft. Übungen helfen, das Gelernte auch anzuwenden.

Bei der Demenz-Werkstatt geht es um Kommunikation. Oft ist der Kontakt mit Erkrankten schwierig. „Aber er ist nicht unmöglich“, schreibt Workshop-Leiterin und Sprachwissenschaftlerin Svenja Sachweh. Sie möchte vermitteln, wie sich das Kommunikationsverhalten und die Kommunikationsfähigkeiten durch die Krankheit verändern, und wie man darauf reagieren kann.

Da es bei den ganztägigen Workshops (14. Juli und 18. Juli) jeweils nur 16 Teilnehmerplätze gibt, plant das Bürgerinstitut, bei Interesse später weitere Workshops zu den Themen anzubieten. Generell versuche man, aus den Vortragsthemen Folgeprojekte zu generieren, um nachhaltig mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Älterwerden zu lenken. „Wir wollen in der Stadt und der Gesellschaft mehr Räume öffnen, um darüber zu sprechen“, so Krauß-Matlachowski.

Der Eintritt zu den verschiedenen Vorträgen kostet jeweils sechs Euro (Ausnahme Einsamkeit und Kriminalität, beide kostenfrei). Die Teilnahmegebühr für die Workshops liegt bei je 50 Euro. Anmelden kann man sich unter www.buergerinstitut.de/ veranstaltungen im Internet. Wer keinen Online-Zugang besitzt, kann auch unter Telefon 069 /972 017 28 anrufen.