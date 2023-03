Frankfurt: U5 zum Frankfurter Berg

Die U-Bahn-Linie U5 soll künftig bis zum Frankfurter Berg fahren. Ein Planfeststellungsverfahren ist in Aussicht.

Im kommenden Jahr soll das Planfeststellungsverfahren für den Ausbau der U-Bahn-Linie U5 von Preungesheim zum Frankfurter Berg beginnen. Das gab der Magistrat auf Anfrage der CDU-Fraktion bekannt. Derzeit stimmten die verschiedenen Ämter die Vorplanung ab, hieß es. Die Ergebnisse will der Magistrat im Sommer in den städtischen Gremien vorstellen.

Laut Nahverkehrsplan verläuft die Strecke auf etwa 1,6 Kilometern entlang der Homburger Landstraße zwischen U-Bahn-Haltestelle Preungesheim und S-Bahn-Station Frankfurter Berg. Geplant sind drei U-Bahn-Haltestellen: an der August-Schanz-Straße, am Berkersheimer Weg und an der S-Bahn-Station Frankfurter Berg. Die neue Endhaltestelle Frankfurter Berg ist laut Magistrat so konzipiert, dass die Linie nach Norden vom Frankfurter Berg über Kalbach zum Ben-Gurion-Ring Nord verlängert werden kann.

Ausbau ins Europaviertel

Das Planfeststellungsverfahren dauert den Angaben zufolge voraussichtlich zwei Jahre, bis 2026. Im Anschluss seien Umbauten und Neubauten entlang der Strecke nötig. Danach könne der Bau der U-Bahn-Strecke mit Umgestaltung des Straßenraums beginnen. Einen Zeitpunkt der Inbetriebnahme nannte der Magistrat nicht.

Im Süden soll der Ausbau der U5 ins Europaviertel voraussichtlich im Dezember 2025 fertig sein. Es gibt vier neue Stationen: Güterplatz (unterirdisch), Emser Brücke, Europagarten, Wohnpark (oberirdisch). Laut Nahverkehrsplan kann die Linie entlang der Straße am Römerhof weiter zum Neubaugebiet verlängert werden, mit zwei Stationen: Römerhof und Römerhof West.

