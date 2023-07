Frankfurt: Tunnel gesperrt, um digitale Zugsicherung einzubauen

Von: Florian Leclerc

Teilen

Die Sperrung des S-Bahn-Tunnels im Sommer ist nicht die erste Tunnelsperrung in Frankfurt und wird auch nicht die letzte sein. A. Arnold © Andreas Arnold

Die Tunnelsperrung auf den Linien U4 und U5 im Sommer in Frankfurt dient der Erneuerung der Infrastruktur und dem Einbau einer digitalen Zugsicherung. Weitere Arbeiten stehen an.

Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) baut im Sommer die digitale Zugsicherungstechnik „Digital Train Control“ beziehungsweise „Communication Based Train Control“ im U-Bahn-Tunnel der Linien U4 und U5 ein.

Das ist einer von zwei Gründen für die folgende Streckensperrung: Vom 22. Juli bis 4. September fährt die U4 nicht und die U5 fährt nur zwischen Preungesheim und Hauptfriedhof beziehungsweise Marbachweg/Sozialzentrum.

Der zweite Grund: Im Sommer will die VGF auch Schienen, Weichen und Leitungen erneuern und an der Konstablerwache neue Rolltreppen einbauen.

Mehr Züge auf die Strecke bringen

Mit dem Einbau der digitalen Zugsicherung beginnt im Frankfurter Nahverkehr ein neues Zeitalter. Hurtiges Anfahren und abruptes Bremsen, bei dem Fahrgäste auch schon durch die Züge getaumelt sind, soll es nicht mehr geben.

Die digitale Zugsicherung ermögliche „einen effizienteren Betrieb“ mit „sanfterem Beschleunigen und Abbremsen“, teilt die VGF mit. Das Anfahren und Bremsen funktioniert demnach automatisch. Die Fahrerinnen und Fahrer greifen nur noch im Notfall ein und öffnen und schließen die Türen an den Haltestellen. Das automatisierte Fahren spart den Angaben zufolge bis zu 15 Prozent der Energie.

Übersicht zur Sperrung im Sommer 2023. Grafik: FR © Grafik FR

Die digitale Zugsicherung soll außerdem dazu führen, dass bis zu 25 Prozent mehr Züge auf der Strecke unterwegs sein könnten. So verspricht es zumindest der Hersteller Siemens, der mit der Technik in Frankfurt etwa 250 Millionen Euro verdient.

Siemens setzt die digitale Zugsicherung eigenen Angaben zufolge schon in mehr als 40 Städten weltweit ein, unter anderem in Paris, London, Kopenhagen und New York.

Die Fahrzeuge und die Infrastruktur kommunizieren dabei per Funk miteinander, Standorte und Geschwindigkeiten werden in Echtzeit übermittelt. Die Züge fahren in sogenannten wandernden Raumabständen.

SPERRUNG AUF DEN LINIEN U4 UND U5 Die U4 fährt von 22. Juli bis 4. September 2023 nicht. Die U5 fährt nur zwischen Preungesheim und Hauptfriedhof. Von 29. bis 31. August, 3 Uhr, fährt die U5 dann wegen Straßenarbeiten nur zwischen Marbachweg/Sozialzentrum und Preungesheim. Zwischen Konstablerwache und Marbachweg/Sozialzentrum fahren Ersatzbusse. Eine Straßenbahn-Sonderlinie mit der Nummer 10 fährt von Ginnheim zur Hugo-Junkers-Straße. Die Tram fährt über Bockenheimer Warte, Hauptbahnhof, Altstadt, Konstablerwache, Bornheim Mitte und Eissporthalle. Auf dem gesperrten Streckenabschnitt tauscht die VGF eigenen Angaben zufolge drei Kilometer Schienen aus. 15 Kilometer Schienen werden demnach geschleift, was ihre Lebensdauer erhöht. Elf Weichen werden ausgetauscht, zehn Kilometer Fahrleitung erneuert. 97 Kilometer Elektrokabel unter anderem für Tunnelbeleuchtung werden verlegt, außerdem 50 Kilometer Kommunikationskabel. Im Tunnel finden 200 Transportfahrten statt. In der Station Konstablerwache baut die VGF vier neue Rolltreppen ein. Für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte baut die VGF das digitale Funksystem BOS im Tunnel ein. Dazu ist die VGF laut Brand- und Katastrophenschutzgesetz als Betreiberin der Verkehrsanlagen verpflichtet. In der Innenstadt sollen die Arbeiten bis zur Fußball-EM 2024 abgeschlossen sein, im gesamten Netz bis Spätsommer 2025. fle

Wenn ein Zug beschleunigt oder bremst, können die anderen Züge auf der Strecke ebenfalls beschleunigen oder bremsen. Bislang müssen sie einen kompletten Bremsweg Abstand halten, damit bei einer Vollbremsung nicht ein Zug auf den anderen fährt.

Die Linien U4 und U5 sollen ab Ende 2025 mit der digitalen Zugsicherung ausgestattet sein. Ende 2025 geht auch die neue Strecke der U5 vom Hauptbahnhof ins Europaviertel in Betrieb.

Weitere Arbeiten bis 2031

Bis 2028 will die VGF den Tunnel der U-Bahn-Linien U1, U2, U3, U8 mit der digitalen Zugsicherung ausrüsten. Dafür wird der Tunnel gesperrt, wann genau, das wurde noch nicht kommuniziert.

Bis 2031 wird die Technik den Angaben zufolge auch auf der Strecke der Linien U6 und U7 eingebaut. Auch hier ist eine Tunnelsperrung nötig. Bis 2031 sollen auch die Straßenbahnstrecken mit der digitalen Zugsicherung ausgestattet sein.

Auch interessant

Die Bahn sperrt im Sommer 2023 Teile des Frankfurter S-Bahn-Tunnels. Wir beantworten Fragen zum Thema.