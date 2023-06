Frankfurt: Trauer um die Blühwiesen

Von: Thomas Stillbauer

„Wiesen für Insekten“ hütet die Stadt. Gemäht werden müssen sie dennoch – auch jetzt. © peter-juelich.com

Die frühe Mahd dieses Jahres erstaunt viele. Grund ist das starke Wachstum aus dem Frühjahr.

Wiesen mähen – heikle Sache. Das Biotop Wiese ist wichtig für allerlei Getier, das sich darin aufhält, gerade jetzt in der Brut- und Setzzeit. Umso erstaunlicher ist für FR-Leser Uwe M., dass jüngst im Niddapark im großen Stil gemäht wurde. Er lief mit dem Hund viel querfeldein in diesen Tagen und bewunderte die Wiese: „Dieser satte Duft, die Vielfalt der Blumen, allein gelb blühende, acht an der Zahl. Schmetterlinge, viele Bläulinge.“

Dann kam die Mähmaschine. Er habe gedacht, solche Wiesen würden im Juli oder August gemäht, nicht Anfang Juni. „Ich bin entsetzt und auch sehr traurig, dass der Natur nicht die Zeit gegeben wird, sich voll zu entwickeln“, sagt M. Auch andere Hundebesitzer verstehen nicht, dass sie gehalten sind, ihr Tier an der Leine zu führen, um Bodenbrüter nicht zu stören – und dann wird die ganze Wiese abgemäht.

Das Grünflächenamt begründet die Mahd im Juni mit den Witterungsbedingungen dieses Frühjahres: viel Feuchtigkeit, die das Gras stark wachsen und so die Blütenpflanzen unterdrücken ließ, was dem Artenreichtum entgegenstehe. Das gelte auch für andere Standorte, etwa am Alten Flugplatz oder auf den Mittelstreifen von Straßen wie der Anne-Frank-, der Ernst-Kahn-Straße und dem Hammarskjöldring. „Möchte man den Wiesenblumen mehr Raum verschaffen, damit sie sich besser gegen den starken Graswuchs durchsetzen können, ist bei üppigen Standorten eine frühe Mahd Anfang Juni das Mittel der Wahl“, erläutert eine Sprecherin. Dadurch begrüne sich die Wiese noch ein zweites Mal, so wie im vorigen Jahr.

Im Volkspark Niddatal blieben etwa 15 Prozent der Flächen stehen, um den Verlust für die Insektenwelt abzufedern. Angrenzend gebe es Gehölzbestände als Rückzugsraum für Kleinlebewesen und Brutplätze für Vögel. Wiesenbrüter hätten sich längst aus den viel von Menschen genutzten und dichtbewachsenen Wiesen zurückgezogen: „Eine Feldlerche wird man hier deshalb vergeblich suchen.“ Dennoch sollten Menschen Rücksicht nehmen und die Brut- und Setzzeit beachten.

Übrigens ganz besonders beim Heckenschnitt: Amsel, Rotkehlchen, Zaunkönig und Konsorten sind dort mitten in der Familienplanung – bitte bis mindestens August nicht stören, ruft der Nabu auf.