Frankfurt: Tödlicher Auto-Crash in Wohnstraße

Von: Oliver Teutsch

Das Unfallauto ist am Samstagnachmittag im Westend auf dem Dach gelandet. Die Unfallursache ist noch unklar.

Nach einem tödlichen Unfall im Frankfurter Westend herrscht Betroffenheit und Rätselraten zur Unfallursache. Anwohner schimpft über Raserei in Tempo-30-Zone.

Nach dem tödlichen Unfall im Frankfurter Westend herrscht große Betroffenheit. Uneinigkeit herrscht allerdings darüber, ob ein solch folgenschwerer Unfall vermeidbar gewesen wäre. Während Polizei und Ortsbeirat in der Siesmayerstraße bislang keinen Unfallschwerpunkt sahen, gibt es aus der Nachbarschaft gegenteilige Stimmen. So meldete sich ein Anwohner aus der Siesmayerstraße und wies darauf hin, dass in diesem Abschnitt regelmäßig gerast würde. „Vielen ist gar nicht bewusst, dass dort Tempo 30 gilt“, so der Anwohner.

Bei dem Unfall am Samstag war ein 54-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer und die beiden weiteren Insassen, zwei Buben im Alter von sieben und elf Jahren, wurden dabei verletzt. Der Siebenjährige erlag seinen Verletzungen später im Krankenhaus.

In der Nachbarschaft löste der Unfall Bestürzung aus. An der Unfallstelle wurden im Gedenken an das verstorbene Kind und die beiden Verletzten ein Rosenstrauß und Kerzen niedergelegt.

Martino Pasquale, der seit über 30 Jahren in der Siesmayerstraße als Hausmeister Objekte betreut, betonte, wie einschneidend der Unfall für ihn war: „In all der Zeit, in der ich hier arbeite, ist sowas hier noch nie vorgekommen“. Ein Ehepaar, welches in der Siesmayerstraße wohnt, sah die Unfallstelle vom Balkon, als der Fiat sich bereits überschlagen hatte. Der Ehemann äußerte sich traurig: „Das war total schockierend.“ Ein weiterer Passant, der in der Siesmayerstraße arbeitet und von dem Unfall am Sonntag durch die mediale Berichterstattung erfahren hatte, äußerte sich tief betroffen: „Es war ein totaler Schock, das am Sonntag zu lesen. Wie traurig.“

Zur möglichen Unfallursache wollte sich die Polizei auch am Montag noch nicht äußern. Derzeit würden die Personen befragt, die den Unfall mit angesehen hätten. Ein Gutachter sei eingeschaltet. Untersucht werde auch das Fahrzeug auf einen möglichen technischen Defekt. „Wir können momentan nichts ausschließen“, so ein Polizeisprecher. Die Polizei geht auch der Frage nach, ob alle Insassen im Fahrzeug angeschnallt waren.

Zu Mutmaßungen, ob ein Fahrzeug, dass sich überschlägt, nicht schneller als mit Tempo 30 unterwegs gewesen sein müsse, wollte sich der Polizeisprecher nicht äußern. Bislang sei die Siesmayerstraße nicht als Unfallschwerpunkt bekannt. Dabei hat die Verkehrsdirektion der Polizei die Siesmayerstraße durchaus auf dem Zettel. Erst vor zwei Wochen hatte die Verkehrsüberwachung einen ganzen Nachmittag an der Ecke zum Grüneburgweg verbracht und kontrolliert, ob die Autofahrerinnen und Autofahrer den vorgeschriebenen 1,50 Meter-Abstand einhalten, wenn sie Fahrräder überholen. Das Ergebnis: Niemand hat überholt, weil die Straße zu eng ist. In der Woche zuvor war das Team etwas weiter südlich in der Siesmayerstraße zugange. Auch dort sei niemand zu schnell gefahren, niemand habe halsbrecherisch überholt. Die Achse ist meist stark befahren. Der Gegenverkehr verhindert riskante Manöver mit Spurwechsel.

Der eingangs erwähnte Anwohner verweist hingegen darauf, dass sich schon im Jahr 2016 eine Initiative gegründet habe, die in der einst so ruhigen Wohnstraße immer mehr Verkehrsrowdytum beobachtet haben will. Der Initiative ginge es dabei aber auch um Menschen auf dem Fahrrad, die wegen des rückgestauten Autoverkehrs auf Bürgersteigen oder in den Gegenverkehr ausweichen.

Gerast wird dem Anwohner zufolge vor allem auf dem ersten Abschnitt der Siesmayerstraße unmittelbar nach der Einmündung von der Bockenheimer Landstraße aus. Wer rasch noch bei Grün über die Ampel wolle, gebe Gas. „Besonders krass ist es am Abend, da wird dort teilweise 80 gefahren“, so der Anwohner. Exakt in diesem Bereich, vor der Villa Bonn, hatte sich der folgenschwere Unfall am Samstag ereignet.

Kreidemarkierungen der Polizei und ein Teelicht am Fuße des Halteverbotsschilds zeigen, wo sich der tragische Unfall am Samstag in der Siesmayerstraße ereignete.

