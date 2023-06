Frankfurt: Theater spielen in der Gemeinschaft

Projektleiterin Katharina Popp vom Gesundheitsamt Frankfurt stellt das Projekt Theater gegen Einsamkeit für alte Menschen vor. © Christoph Boeckheler

Das Projekt „Kultur auf Rezept“ soll in Frankfurt soziale Teilhabe durch kreative Workshops stärken.

Ich fühle mich durch das Theaterspielen ermutigt“, sagt eine Teilnehmerin des Programms „Kultur auf Rezept“. Es soll Menschen aus der Einsamkeit heraushelfen und positives Miteinander fördern. Das Gesundheitsamt Frankfurt und das Institut für soziale Infrastruktur initiierten das Projekt gegen soziale Isolation. Verschrieben werden kollektives Malen, ein Theaterkurs oder geführte Museumsbesuche.

Vor kurzem traf sich die Theatergruppe im Gesundheitsamt Frankfurt für eine Abschlussaufführung. Vier Teilnehmerinnen spielten Szenen aus Loriot. Der wöchentliche Kurs mit insgesamt zehn Terminen ist vorerst zu Ende, für die Teilnehmerinnen steht allerdings fest: „Wir wollen weitermachen.“

Durch die Pandemie habe sich die Isolation der Menschen verstärkt, und kulturelle Aktivitäten hätten lange gefehlt, sagt Matthias Roos, Psychologe vom Gesundheitsamt Frankfurt. Er hat mit weiteren Projektpartner:innen das EU-Programm „Kultur auf Rezept“ oder „Culture on Prescription in Europe“ (Cope) entwickelt. In mehreren EU-Ländern würden aktuell Kulturprojekte für soziale Integration erprobt. Die Initiative wolle nicht konkret die Einsamkeit thematisieren, im Fokus stehe die Gemeinsamkeit, sagt Roos. Das Malen oder das Theaterspielen könnten dafür ein Medium sein, erklärt er.

Vier Personen tanzen mit erhobenen Armen durch den Raum, dann spielen sie Tangotänzer im Urwald und den „Fernsehabend“ von Loriot. Nach der Vorführung berichtet eine Teilnehmerin: „Ich habe mir am Ende des Kurses viel mehr zugetraut als am Anfang.“ Sie verständen sich alle gut und hätten auch schon außerhalb des Kurses gemeinsam Zeit verbracht, sagen die Beteiligten.

Bis Februar konnten sich Frankfurter:innen auf einen Platz in einem Mal- oder dem Theaterkurs bewerben. Hierfür füllten sie einen Fragebogen über ihre Bedürfnisse aus. In Einzelgesprächen ermittelten Psycholog:innen dann, welches Kulturrezept für die jeweiligen Kandidat:innen geeignet wäre. Etwa 100 Personen hätten sich auf die 30 Kursplätze beworben, sagt Katharina Popp vom Gesundheitsamt, die das Programm mitorganisiert. Interessierte hätten aber alle ein Kulturrezept erhalten: Wenn es kein Kurs gewesen sei, dann beispielsweise ein Museumsgutschein, erklärt sie.

„Ich entdecke verborgene Gefühle, wenn ich in andere Rollen schlüpfe“, berichtet eine Teilnehmerin aus dem Theaterkurs. Oft hätte die Kursleiterin auch nur ein Gefühl genannt, was sie nachspielen sollte. Es sei interessant gewesen zu merken, welche Emotionen dabei hochgekommen seien und wie andere Gruppenmitglieder das gleiche Gefühl umgesetzt hätten. Ihre Selbst- und Fremdwahrnehmung sei geschult worden. Sie fühle sich insgesamt sicherer.

Ein bewusster Atem, Stimme und Körperhaltung wurden ebenfalls im Workshop trainiert. Kursleiterin Sarah Baumann glaubt, dass die gewonnen Erfahrungen den Alltag der Teilnehmerinnen bereichern. „Vielleicht fällt es ihnen jetzt leichter, mal die Nachbarin anzusprechen“, sagt sie. Wichtig sei aber auch, dass die Teilnehmerinnen langfristig weitermachen könnten.

Geplant sei, dass Theater- und Malkurs bis zum Ende des Jahres verlängert werden, dann aber nur noch einmal im Monat stattfänden, sagt Popp. Es fehle an Budget für mehr Angebote. Ziel sei es, zukünftig die Krankenkassen zu involvieren, sodass wie in England Hausärzte oder Hausärztinnen tatsächlich Rezepte für Kulturangebote ausstellen könnten.

Laut Roos ist das Cope-Programm, das noch bis 2024 läuft, ein Pilotprojekt. Erfahrungen aus verschiedenen Ländern sollen dabei zusammenkommen, um Modelle für Kulturprogramme zu entwickeln, die Gemeinschaft und somit die Gesundheit stärkten. „Man weiß, dass es wirkt“, sagt er. Es gebe Studien, die gezeigt hätten, dass sich kulturelle Aktivitäten positiv auf die Gesundheit auswirkten.

In England und Irland gebe es „Kultur auf Rezept“ schon seit vielen Jahren. Dort sei es einfacher, das steuerfinanzierte Gesundheitssystem zu optimieren, weil es nicht so viele Player gebe wie in Deutschland, sagt Christiane Schlang, Leiterin der Abteilung Psychiatrie im Gesundheitsamt.

In einer Abschlussrunde gaben die Teilnehmer:innen Feedback zum Kurs: „Ich bin immer ganz beschwingt nach Hause gegangen“, berichtet eine von ihnen. Und eine andere sagt: „Wenn man sich gut fühlt, dann passt das nicht zur Einsamkeit.“

Mehr Infos gibt es online auf www.de.culture-on-prescription.eu