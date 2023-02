Frankfurt: Tanzdemo gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Von: Kathrin Rosendorff

Teilen

Die weltweite Tanz-Demo gegen Gewalt an Frauen in Frankfurt im Jahr 2019. © peter-juelich.com

Der „V-Day – One Billion rising“ wurde 2012 ins Leben gerufen. Seitdem gibt es weltweit Tanz-Demos gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. An diesem Dienstag wird auch tanzend in Höchst und an der Hauptwache protestiert.

Heute ist eben nicht nur Herzchen, Rosen, Pralinen, Candlelight-Dinner am Valentinstag: Sondern an diesem Dienstag ist eben auch der internationale Aktionstag gegen Gewalt an Frauen* und Mädchen*: Und deswegen gibt es auch in Frankfurt gleich zwei Tanzdemos: In der Innenstadt ist diese ab 17 Uhr vor der Katharinenkirche an der Hauptwache.

Der „V-Day – One Billion rising“ wurde 2012 ins Leben gerufen, und zwar von der New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Enseler. „One Billion Rising“-Day, was übersetzt heißt: „Eine Milliarde steht auf“. Diese Zahl bezieht sich auf eine Statistik der Vereinten Nationen, wonach jede dritte Frau auf der Welt im Lauf ihres Lebens sexuelle oder körperliche Gewalt erleidet. Ein Drittel aller Frauen weltweit sind eine Milliarde Frauen.

Mit der Tanzdemo an der Hauptwache an diesem Dienstagabend wollen so auch Frauendezernat und Frauenreferat mit einem breiten Aktionsbündnis ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen und damit gegen Sexismus und Diskriminierung setzen. Frauendezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) sagt: „Mit der Aktion wollen wir gemeinsam Stärke und Solidarität zeigen. Wir hoffen, dass sich, wie in den Jahren vor Corona, wieder viele Hunderte von Menschen beteiligen und den unvergleichlichen Spirit des V-Day auf die Straße bringen.“ Die Statements in verschiedenen Sprachen werden auch in Gebärdensprache übersetzt.

Bereits um 14 Uhr ruft der „Arbeitskreis gegen häusliche Gewalt Frankfurt West“, der zur Caritas gehört, ebenfalls zu einer Tanzdemo auf. Treffpunkt ist in der Fußgängerzone der Königsteiner Straße.

Weltweit tanzen am V-Day Menschen die Choreographie von „Break the Chain“ – „Zerreißt die Ketten“. Mit der Tanz-Demo ruft das weltweite Aktionsbündnis die Öffentlichkeit auf, eben tanzend gegen Gewalt an Frauen zu demonstrieren. Das „V“ am Aktionstag steht also nicht für Liebesgeständnisse am Valentinstag, sondern für „victory over violence“ („Sieg über die Gewalt“).

Mittlerweile beteiligen sich Länder aller Kontinente mit unzähligen Aktionen. Allein in Deutschland findet die Aktion in über 120 Städten statt. Sexuelle oder häusliche Gewalt geschieht offen oder im Verborgenen, am Arbeitsplatz, in der Freizeit oder zu Hause.

Allein nach der Frankfurter Kriminalstatistik (2021) wurden 1638 Fälle häuslicher Gewalt registriert, 80 Prozent davon waren Frauen. 564 Frauen und Mädchen haben Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gemeldet.