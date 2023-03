Frankfurt: Tankstelle für Wasserstoffbusse

Von: Florian Leclerc

Durch Frankfurt fahren 13 Wasserstoffbusse auf der Linie M36. Foto: Monika Müller © Monika Müller

Die Frankfurter Busgesellschaft ICB betankt ihre Fahrzeuge künftig auf dem Betriebshof. Weitere Wasserstoffbusse kommen demnächst hinzu.

Die Fahrzeuge der Frankfurter Busgesellschaft ICB (In-der-City-Bus GmbH) tanken Wasserstoff künftig auf dem eigenen Betriebshof. 13 Wasserstoffbusse würden von Sommer an auf dem Rebstockgelände betankt, teilte das Unternehmen mit. Der Tankvorgang dauere etwa eine Viertelstunde. Momentan fahren die Wasserstoffbusse der Linie M36 zum Industriepark Höchst, wo Wasserstoff als Abfallprodukt der Produktion anfällt und ansonsten verheizt werden würde.

Für den Bau der Wasserstofftankstelle haben die Erd- und Fundamentierungsarbeiten begonnen. Sie sollen bis Frühjahr abgeschlossen sein. Danach wird die Anlage gebaut, vom TÜV abgenommen und geht in den Probebetrieb. Errichtet wird die Tankstelle vom Anbieter Everfuel. Das Unternehmen hat sich auf grünen Wasserstoff spezialisiert und will das Gas per Trailer, also mit einem großen Lastwagen, liefern. Die Wasserstoffbusse der ICB können jeweils 37,5 Kilogramm Wasserstoff tanken. Eine Brennstoffzelle wandelt das Gas in Strom um. Eine Tankfüllung reicht für 350 Kilometer. Täglich werden den Angaben zufolge 245 Kilogramm Wasserstoff abgerufen. Die Anlage hat eine Kapazität von 450 Kilogramm Wasserstoff.

2024 kommen zehn weitere Wasserstoffbusse in den ICB-Fuhrpark hinzu. Wenn die Busgesellschaft voraussichtlich 2026 vom Rebstock nach Rödelheim auf den neuen Betriebshof zieht, nimmt sie die Tankstelle mit.

Das Land Hessen fördert die Anlage mit 1,7 Millionen Euro. Für die Wasserstoffbusse gab das Land 2,4 Millionen Euro dazu. „Die Wasserstofftechnologie wird zu einer festen Größe im Frankfurter Stadtverkehr“, sagte der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). Frankfurt komme seinem Ziel näher, den Nahverkehr bis 2030 klimaneutral zu machen, ergänzte Verkehrsdezernent Stefan Majer (Grüne).