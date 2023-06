Frankfurt: „Tangente“ öffnet am Main

Von: Anja Laud

Im großen Theaterzelt werden die Sitzreihen mit 150 Plätzen aufgebaut. © Renate Hoyer

Comoedia Mundi startet das Musik- und Theaterfestival „Tangente“ mit der Premiere von Falladas „Kleiner Mann – Was nun?“.

Wenn am Mainufer gegenüber dem Filmmuseum Wohnwagen stehen und ein großes Zelt aufgebaut wird, dann wissen die Frankfurter:innen: Das „Tangente“-Theater- und Musikfestival beginnt. Diesmal bringt das Tourneetheater mit „Kleiner Mann – was nun?“, frei nach dem gleichnamigen Roman von Hans Fallada, eine neue Inszenierung an den Main. Premiere ist Mittwoch, 4. Juli, dem ersten Festivaltag. Und weil Comoedia Mundi in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, ist für Samstag, 29. Juli, eine Jubiläumsgala geplant.

„Warten Sie keine 40 Jahre, bis Sie zu uns kommen, dann gibt es uns nicht mehr“, sagt Theatermacher Fabian Schwarz mit einem Augenzwinkern, als er das „Tangente“-Programm vorstellt, das von Mittwoch, 4. Juli, bis Dienstag, 8. August, wieder Theater, Gesang und Musik bietet. Er und seine Ehefrau, die Schauspielerin und Sängerin Loes Snijders, die auch künstlerische Leiterin des „Tangente“-Festivals ist, sind die Seele von Comoedia Mundi.

Zwei prägende Erfahrungen führten dazu, dass Fabian Schwarz gemeinsam mit vier Weggefährten 1983 das Tourneetheater gründete. Er war davor lange durch Südamerika gereist und hatte das Leben auf Reisen lieben gelernt. „Es gab keinen Zeitdruck, das Leben war intensiv, es musste improvisiert werden“, sagt der Theatermacher. Nach seiner Rückkehr aus Südamerika schloss er sich einem Theaterprojekt an und entdeckte dabei auch seine Leidenschaft fürs Theater.

„Wir waren anfangs ein euphorisches Häuflein, das wenig professionell war“, erzählt er von den Gründerjahren. 1990 stieß seine spätere Frau, die Niederländerin Loes Snijders, zum Ensemble dazu. 1987 gastierte das Tourneetheater auf Einladung von Dieter Buroch, dem damaligen Intendanten des Künstlerhauses Mousonturm, erstmals in Frankfurt. Mehr als 35 Jahre sind seitdem vergangen. Das „Tangente“-Festival ist zu einem festen Bestandteil des Frankfurter Kultursommers geworden,

„20 000 D-Mark bekamen wir damals an Fördermitteln“, erinnert sich Fabian Schwarz an die ersten Jahre in Frankfurt. Die Stadt unterstützt das Festival nach seinen Angaben nun jährlich mit etwa 8000 Euro. Auch der Freistaat Bayern gibt Geld. Das Tourneetheater hat seine Probebühne, Werkstätten und Fundus im Schloss Trautskirchen in der Nähe von Nürnberg. Die Fördergelder deckten, so der Theatermacher, aber nur etwa 40 Prozent der Jahreskosten ab. Er verweist zum Vergleich auf Stadttheater, die zu 90 Prozent mit öffentlichen Geldern arbeiten könnten. Der Kartenerlös und die Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und kleinen Speisen sind für Comoedia Mundi daher wichtige Einnahmequellen. Der Caféwagen ist deshalb schon von Donnerstag, 29. Juni, an geöffnet, also einige Tage vor Festivalbeginn.

Tangente-Festival Das Tournee-Theater Comoedia Mundi gastiert von Donnerstag, 29. Juni, bis Dienstag, 8. August, in Frankfurt am Mainufer, Schaumainkai 42-48, auf Höhe des Filmmuseums. Erster Veranstaltungstag ist Mittwoch, 4. Juli. Das Theater-Café ist bereits von Donnerstag, 29. Juni, an geöffnet, montags bis samstags von 15 bis 24 Uhr, sonntags bereits von 13 Uhr an. „Kleiner Mann – was nun?“ , eine Inszenierung frei nach dem Roman von Hans Fallada, hat am Mittwoch. 4. Juli, um 20.30 Uhr Premiere. Weitere Aufführungen sind für den 5., 6., 12., 13., 18. und 19. Juli sowie für den 2., 3. und 4. August geplant. Anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Theaters ist für Samstag, 29. Juli, 20.30 Uhr, eine Jubiläumsgala mit Musik, Gesang und Theater angesetzt. Es treten u.a. Künstler:innen auf, die schon beim Theater- und Musikfestival in Frankfurt zu sehen waren. Karten zu allen Veranstaltungen können per E-Mail (kontakt@comoedia-mundi.de) oder unter der Rufnummer 0151 /269 397 81 reserviert werden. Im Vorverkauf können Karten zudem von Donnerstag, 29. Juni, an täglich von 17 Uhr bis 23 Uhr direkt am Main im Caféwagen erstanden werden. lad www.comoedia-mundi.de

Während manche Festivals, beispielsweise das Kulturfestival „Stoffel“ des Stalburg-Theaters im Günthersburgpark, auf den Kartenverkauf verzichten und bei Besucher:innen einen Hut für Spenden herumgehen lassen, sieht Fabian Schwarz das nicht nur des Geldes wegen als keine Option für das „Tangente“-Festival an. Theaterstücke wie etwa die neue Produktion „Kleiner Mann – was nun“ funktionierten nicht, wenn das Zuschauen unverbindlich werde und Zuschauer:innen während der Vorstellungen nach Belieben frei in das Theaterzelt hinein- und hinausgehen könnten.

Überhaupt habe das Erstarken der Eventkultur in den vergangenen Jahren Auswirkungen auf „Tangente“ gehabt. „In den frühen Jahren waren wir hier am Mainufer allein“, erzählt Fabian Schwarz. Mit seinem Caféwagen sei Comoedia Mundi am Mainufer Vorreiter in Sachen Gastronomie gewesen. Besucher:innen hätten die Gelegenheit gerne genutzt, um nach den Vorstellungen am Main mit Blick auf die Skyline bis in die Nacht ein Glas Wein trinken zu können. Heute ist das nächste Ufer-Café nur wenige Meter entfernt. An den Wochenenden strömen im Sommer so viele Menschen an den Main, dass das Tourneetheater Theaterstücke, bei denen es ja auf jedes Wort ankommt, nur noch an Wochentagen aufführt, weil es dann leiser ist. Ihr Theaterzelt irgendwo an der Peripherie aufzustellen, wollen Schwarz und seine Frau nicht. „Wir wollten schon immer mitten in der Stadt sein“, sagt er.

Zum 40-jährigen Bestehen hat das Paar sich selbst und dem Tourneetheater ein Geschenk gemacht. Es finanzierte aus privaten Mitteln einen Dokumentarfilm vor, der die Geschichte und Entwicklung von Comoedia Mundi beschreibt. Gedreht hat ihn der Regisseur Felix Rudolph, der - wie viele Akteur:innen - schon an anderen Produktionen mitgearbeitet hat und damit quasi zur Comoedia-Mundi-Familie gehört. Premiere ist im September bei einem Gastspiel in Landshut. Nur für Frankfurt ist zur Feier des Jubiläums von Comoedia Mundi für Samstag, 29. Juli, ein großer Galaabend angesetzt, mit Akteur:innen, die genau wie Felix Rudolph dem Theater durch gemeinsame Projekte verbunden und bei „Tangente“ aufgetreten sind.

In der von Fabian Schwarz geschriebenen Bühnenfassung von Hans Falladas Roman „Kleiner Mann – was nun?“, der das Schicksal eines „kleinen Mannes und seiner Frau in der Weltwirtschaftskrise während der Weimarer Republik schildert, spielen er und Loes Snijders alle Rollen. „Wir lieben, leben und arbeiten seit über 30 Jahren zusammen. Es ist traumhaft, wie wir auf der Bühne harmonieren“, sagt er.

Ob Comoedia Mundi im kommenden Jahr zur gewohnten Zeit oder überhaupt am Mainufer sein Zelt aufschlagen kann, ist noch ungewiss. Wegen der Fußball-Europameisterschaft will die Stadt das Mainufer freihalten. „Wir hoffen, dass wir zu einem anderen Termin kommen können“, sagt Fabian Schwarz.

Blick auf das Festivalgelände. Über 50 Tonnen Material müssen für „Tangente“ bewegt werden. © Renate Hoyer

Theatermacher Fabian Schwarz schaut im Caféwagen nach dem Rechten. © Renate Hoyer

Unter der Plane werden Getränke und kleine Speisen serviert. © Renate Hoyer

Fabian Schwarz und Loes Snijders als Pinneberg und Lämmchen in „Kleiner Mann – was nun?“. © M. Eckstein / Comoedia Mundi