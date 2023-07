Frankfurt: Susanne Schröter macht weiter

Von: George Grodensky

Susanne Schröter 2019 beim Sinnieren über das islamische Kopftuch. Peter Jülich © Christoph Boeckheler

Ethnologin erhält eine Goethe Research Professorship für die Zeit nach der Pensionierung. ´Sie soll an der Konzeption und Umsetzung eines übergreifenden Forschungs- und Transferzentrums Islam mitarbeiten.

Die Goethe-Universität gründet ein „Transfer- und Kompetenzzentrum Islam“. Im Rahmen dieses Vorhabens erhält die Ethnologin Susanne Schröter eine Goethe Research Professorship. Ihrem Antrag hat der Hochschulrat in seiner Sitzung am Montag zugestimmt. Schröter soll an der Konzeption und Umsetzung dieses übergreifenden Forschungszentrums mitarbeiten.

Es wird als hochschulübergreifende Einrichtung der Goethe- und der Justus-Liebig-Universität Gießen die Expertisen in islamischen Forschungsfragen bündeln, so die Hochschule in ihrer Mitteilung. Beteiligt sind das Institut für Studien der Kultur und Religion des Islams (ISKRI), das Zentrum für Islamische Studien (ZEFIS), das Projekt Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft (AIWG), und das Frankfurter Forschungszentrum globaler Islam (FFGI) sowie weitere Professuren der Goethe-Universität.

Das an der Goethe-Universität etablierte Programm „Goethe Research Professorship“ ziele darauf ab, das Forschungsprofil der Universität strukturell und inhaltlich zu stärken und weiter zu entwickeln, informiert die Hochschule in der Mitteilung. Man könnte aber auch sagen, die Forschungsprofessur ist für Menschen gedacht, die zwar das Rentenalter erreicht haben, aber noch nicht fertig sind mit ihrer Forschung, und die noch so viel zu sagen und schreiben hätten.

Susanne Schröter wäre zum 1. Oktober eigentlich im Ruhestandsalter. Nun wird sie zwei Jahren dranhängen, bis zum 30. September 2025. Schröter hat ihren Antrag für eine Goethe Research Professorship im Dezember 2022 eingereicht. Nach eingehender Prüfung sei die Genehmigung „gemäß der dafür vorgesehenen Richtlinien“ erfolgt, so die Uni.

Neben umfangreichen Antragsmaterialien musste sie eine besondere Qualifizierung nachweisen, in Form von vier Referenzschreiben von international anerkannten Expertinnen und Experten des jeweiligen Forschungsfeldes.

Nicht alle Menschen an der Goethe-Uni und darüber hinaus werden sich über die Neuigkeit freuen. Susanne Schröter war in jüngerer Zeit mehrfach wegen Veranstaltungen an ihrem Forschungszentrum angeeckt, sei es zur Kopftuchdebatte 2019 oder bei der Migrationskonferenz im April. Sie wähle Rednerinnen und Redner nach Ansicht von Kritiker:innen einseitig aus, eine echte Debatte sei so nicht möglich. Nach Boris Palmers rassistischen Äußerungen bei dieser Konferenz im April hatte nicht nur der Asta der Goethe-Uni Konsequenzen für Schröter gefordert. 213 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz Deutschland zeichneten eine entsprechende Petition.