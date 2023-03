Frankfurt: Stofftierregen für die Türkei

Von: Timur Tinç

Stofftiere und Schals für die Erdbebenopfer in der Türkei. © dpa

Benefizfußballturnier für Erdbebenopfer in der Fabriksporthalle bringt 6550 Euro ein. OB-Kandidat Mike Josef ersteigert Trikot von Emre Can von Borussia Dortmund.

Irgendwann flogen Stofftiere und Fanschals verschiedener Fußballklubs am Samstagnachmittag auf den Hallenboden der Fabriksporthalle in Frankfurt-Fechenheim. Kinder flitzten mit blauen Müllsäcken ausgestattet und sammelten alles auf, um sie an die Erdbebenopfer in der Türkei zu spenden. Es sollte an die Aktion vor wenigen Wochen von Fans von Besiktas Istanbul erinnern. Bei einem Benefizfußballhallenturnier wurden letztlich rund 6550 Euro gesammelt. „Es war ein schönes Turnier, aber auch sehr emotional“, sagte Bilal Can, Mitglied der Kommunalen Ausländerinnen- und Ausländervertretung (KAV) in Frankfurt.

Er hat das Turnier mit zahlreichen weiteren türkischen Vereinen organisiert. 500 Menschen kamen, darunter auch die 20 Teams, die für den guten Zweck kickten. Dazu gab es viele Leckereien, wie Döner, Lahmacun oder Baklava.

Die Schirmherrschaft für das Turnier hatten die drei Fußballprofis Cenk Tosun (Besiktas Istanbul), Hakan Çalhanoglu (Inter Mailand) und Emre Can (Borussia Dortmund übernommen. „Hoffentlich kommen wir alle zusammen aus dieser schlechten Zeit stärker hervor“, ließ Tosun via Videobotschaft ausrichten.

Er bedauerte, dass er nicht dabei sein könne, aber Tosun war am Samstag parallel zum Turnier in der türkischen Süperlig im Einsatz.

Spendenlager schliesst Die Initiative „Erdbebenhilfe Türkei - Frankfurt Rhein-Main hilft“ hat ihre Hilfsaktion in der Annahmestelle im Industriepark in Griesheim am Sonntag beendet. „Mehr als 300 Freiwillige haben vier Wochen geholfen, Hilfsgüter sortiert, verpackt und palettiert“, teilte die Initiative mit. Insgesamt 25 Lastwagen mit hunderten Tonnen Hilfsgütern wurde gesammelt. Die Paletten wurden vom Cargo-Unternehmen von Turkish Airlines, Lufthansa Cargo oder in Sattelschleppern transportiert. Die Initiative will nun mittelfristige und langfristige Hilfe vor allem im Bildungs- und Gesundheitsbereich organisieren. tim

Der 30-Jährige hat die gesamte Jugend bei Eintracht Frankfurt durchlaufen. Emre Can, gebürtiger Frankfurter, überbrachte ebenfalls Grußworte. Alle drei Fußballprofis hatten signierte Trikots gespendet, die versteigert wurden.

Das Trikot vom deutschen Nationalspieler Can ersteigerte Sportdezernent und SPD-Oberbürgermeisterkandidat Mike Josef. „Es ist dramatisch, was passiert ist. Ich merke, dass die Frankfurterinnen und Frankfurter eine große Solidarität zeigen“, sagte Josef. Die Hilfsbereitschaft sei nach wie vor groß, „aber es ist nicht mehr so wie zu Anfang“, sagte Can. „Die Leute sind ein bisschen müde. Aber immer noch wird etwa nach dem Freitagsgebet gesammelt. Ich hoffe, das hört nicht auf.“

Mit dem beim Turnier gesammelten Geld sollen Container gekauft werden, um sie in die betroffenen Regionen zu schicken. „Unser Projekt sind elf Container für elf Städte“, sagt Can. Die gesammelten Sachspenden, wie die Stofftiere und Schals, sollen so schnell wie möglich in die Türkei transportiert werden.