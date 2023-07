Magistrat in Frankfurt: Stefan Majer verabschiedet sich in den Ruhestand

Von: Florian Leclerc

Nach 30 Jahren in der Politik geht Stefan Majer (rechts) von den Grünen in Pension. Christoph Boeckheler © Christoph Boeckheler

Stefan Majer, Dezernent für Mobilität und Gesundheit, wird im Römer verabschiedet. Den Stadtkämmerer will er weiter in Sachen Klinikum Höchst beraten.

Mit einem Empfang im Kaisersaal des Römers ist Stadtrat Stefan Majer (Grüne) aus seinem Amt als Dezernent für Mobilität und Gesundheit verabschiedet worden. Am Freitag ist sein letzter Arbeitstag nach zwölf Jahren als Dezernent.

Das Verkehrsdezernat übernimmt Wolfgang Siefert (Grüne). Für Gesundheit ist künftig Elke Voitl (Grüne) zuständig. Kämmerer Bastian Bergerhoff (Grüne) verantwortet das Klinikum Höchst, wo Majer ihm weiterhin beratend zur Seite stehen will.

Vor den zahlreichen Gästen aus Land, Region und Stadt mahnte Majer, Bürgerinnen und Bürger bei Verkehrsprojekten durch gute Kommunikation mitzunehmen. Den Politiker:innen gab er mit auf den Weg, auch bei Konflikten sprachlich nicht ins Extreme zu verfallen.

Abschiedsgeschenk Drug-Checking

„Grenzüberschreitungen beginnen immer sprachlich“, sagte er. Majer erinnerte die drei Jahre Pandemie, in denen er Drohungen erhalten hatte, sowie an folgende Telefonate mit dem Staatsschutz.

Auch Laudator Kai Klose (Grüne), der hessische Gesundheitsminister, ging auf die zurückliegende Pandemie ein. „Wir mussten schwierige Abwägungsentscheidungen auf Grundlage von unsicherer Informationslage treffen.“ So habe Majer zwei Tage vor dem Eintracht-Heimspiel gegen Basel entschieden, das Spiel könne vor Publikum stattfinden, aber er musste am Tag danach zurückrudern wegen einer anderslautenden Entscheidung des Landes.

In den von Aids geprägten 1980er- und 1990er-Jahren und in der Drogenpolitik habe Majer eine humane Haltung eingenommen, sagte Klose. Die Entscheidung des Bundes, künftig sogenanntes Drug-Checking, das straflose Überprüfen von Drogen auf die darin enthaltenen Substanzen, zuzulassen, dürfe Majer als Abschiedsgeschenk verbuchen. Die Stadt Frankfurt habe sich bereits für ein Modellprojekt zum Drug-Checking bereit erklärt.

RTW weitergebracht

Ulrich Krebs, CDU-Landrat im Hochtaunuskreis und Aufsichtsratsvorsitzender im Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), lobte die jahrelange gute und freundschaftliche Zusammenarbeit mit Majer beim Ausbau der Schieneninfrastruktur – „auch dann schon, als wir noch nicht von der Mobilitätswende geredet haben“. Die Planung der Regionaltangente West (RTW) sei mehrfach ins Stocken geraten, und es sei Majers Verdienst, dass „dieser Zug nicht entgleist“ sei.

Der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) ging auf Majers Lebensweg ein und verwies dabei auch auf ein Interview, das in der Frankfurter Rundschau erschienen war. Majer, 1958 in Tübingen geboren, wollte nach dem Studium der Theologie als evangelischer Pfarrer arbeiten, was ihm die baden-württembergische Landeskirche versagt habe, weil er schwul ist.

Nach einer Zeit der Arbeitslosigkeit fing Majer 1989 bei der Aids-Hilfe in Frankfurt an und leitete zeitweilig den ambulanten Pflegedienst. 1993 wurde er Stadtverordneter der Grünen. 2011 übernahm er das Verkehrsdezernat vom verstorbenen Lutz Sikorski. „Charaktere, die Brüche im Leben haben, gehen reflektiert und emphatisch mit anderen Menschen um“, sagte Josef.

Empathie für Menschen, die am Rande stehen

Majer habe sich verdient gemacht um Menschen, die am Rande stehen. „Es spricht für dich, dass so viele hier sind, obwohl du zwölf Jahre mit ihnen gearbeitet hast“, scherzte Josef mit Blick auf die vielen Wegbegleiter:innen im Kaisersaal.

Majer kündigte an, künftig mehr Zeit im Garten verbringen zu wollen, aber auch mit Sport, Kultur, seinem Mann, Freunden, Familie. Im Vorstand der evangelischen Kirche in Frankfurt und Offenbach sowie in der Landessynode bleibe er aktiv und kümmere sich künftig um den Erhalt von sanierungsbedürftigen Kirchen. „Es waren gute Jahre“, sagte Majer. Josef bat ihn, auch künftig noch ans Telefon zu gehen.