Frankfurt: Städtebaubeirat rät zu Kulturmeile bei Bühnen

Von: Florian Leclerc

Im Modell steht das Schauspiel zwischen Japan-Center und dem neuen Hochhaus der Helaba. M. Müller © Monika Müller

Für die Kulturmeile bei den Städtischen Bühnen sprechen laut Städtebaubeirat mehrere Punkte. Auch das Wolkenfoyer und ökologisches Bauen dürften nicht vergessen werden.

In Frankfurt empfiehlt der Städtebaubeirat den Stadtverordneten, den Neubau von Oper und Schauspiel in Form der Kulturmeile zu beschließen. Die Kulturmeile sei „in der Gesamtbetrachtung aller Alternativen“ die „beste städtebauliche Lösung“, heißt es in einem zehnseitigen Positionspapier.

Sie vergrößere die Wallanlagen als zentralen öffentlichen Grünraum der Innenstadt „und weist große Potenziale auf, Frankfurt als Ort der Kultur in eine neue Dimension zu führen.“ Der Städtebaubeirat ist ein unabhängiges Gremium von ortskundigen Stadtplanern und Architektinnen, das die Stadt ehrenamtlich berät.

Im Gegensatz zur Doppelanlage am Willy-Brandt-Platz würden zwei Standorte stärker in die Nachbarschaft ausstrahlen und das Bankenviertel beleben. Die Wallanlage gewinne Flächen. Werkstätten und Probebühnen ließen sich in die Bühnenneubauten integrieren. Wichtig sei, das denkmalgeschützte Wolkenfoyer und sanierungsfähige Bausubstanz der Doppelanlage zu erhalten, was die CO2-Bilanz verbessere. Von den Neubauten erwartet der Beirat „zukunftsweisende ökologische Bauweisen“, etwa mit begrünten Dachgärten.

„Theaterhain“ statt „Theaterplatz“

Für die Wallanlage zwischen Mainufer und Opernplatz schlägt der Beirat einen Realisierungswettbewerb zur Gestaltung des Umfelds von Oper und Schauspiel vor. Statt des „Theaterplatzes“ könne ein „Theaterhain“ entstehen.

Als störend empfindet das Gremium die Senke sowie die Poller am Eurotower. Es empfiehlt, die Sockelgeschosse von Eurotower, Commerzbank im Fürstenhof und des geplanten Helaba-Hochhauses mit weiteren „Kulturbausteinen“, wie einem Forum für Fotografie, zu beleben.

Um mehr Raum für den Fuß- und Radverkehr zu schaffen, könnte die Stadt dem Vorschlag zufolge Fahrbahnen auf der Neuen Mainzer Straße und der Gallusanlage verringern. Die Hofstraße und die Kaiserstraße könnte die Stadt auf Höhe der Wallanlage zurückbauen und der Grünanlage zufügen. Die Zufahrt zum Parkhaus am Theater lasse sich verlegen. Für den Märchenbrunnen am Willy-Brandt-Platz kann sich der Beirat einen anderen Standort vorstellen.

Für das Schauspiel schlägt das Team einen städtebaulichen Wettbewerb mit Realisierungsteil für das Schauspiel und Ideenteil für das bis zu 160 Meter hohe Hochhaus nördlich des Schauspiels vor. Über die Oper am Willy-Brandt-Platz könne ein Realisierungswettbewerb entscheiden, bei dem der Siegerentwurf gebaut würde.

Drei Optionen stehen zur Wahl

Die Stadt hatte mit der Frankfurter Sparkasse und der Helaba eine Absichtserklärung ausgehandelt, wonach das Schauspiel an der Neuen Mainzer Straße 47–51 gebaut werden kann. Der Solitär wäre gerahmt vom einem 160 Meter hohen neuen Hochhaus und dem 115 Meter hohen Japan-Center. Die Oper würde als Einzelbauwerk am Willy-Brandt-Platz neu gebaut.

Zu den Kosten von 1,3 Milliarden Euro für den Neubau der Bühnen kämen einmalig 35 Millionen Euro für das Grundstück an der Neuen Mainzer Straße und 1,99 Millionen Euro pro Jahr als Erbpacht über einen Zeitraum von 199 Jahren hinzu.

Weitere Optionen sind der Bau der sogenannten Spiegelvariante mit Oper am Willy-Brandt-Platz und Schauspiel in der Wallanlage an der Gallusanlage sowie der Neubau der Doppelanlage am Willy-Brandt-Platz. Die Sanierung im Bestand hatten die Stadtverordneten abgelehnt. Eine Entscheidung wird nach der Sommerpause erwartet.