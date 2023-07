Frankfurt: Stadtverordneter Nico Wehnemann (Die Partei) im Clinch

Von: Sandra Busch

Teilen

Stadtverordneter Nico Wehnemann (Die Partei) hat gegen Thorsten Morawietz, den Leiter der Dramatischen Bühne, Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. © Renate Hoyer

Nico Wehnemann (Die Partei) und der Leiter der Dramatischen Bühne Thorsten Morawietz geraten im Grüneburgpark aneinander. Beide erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Zwischen dem Stadtverordneten Nico Wehnemann (Die Partei) und dem Leiter der Dramatischen Bühne Thorsten Morawietz ist es am Montagabend im Grüneburgpark zu einer Auseinandersetzung gekommen. Am Ende gab es ein zerrissenes T-Shirt und es gingen zwei Anzeigen bei der Polizei ein.

Wehnemann besuchte an dem Abend mit seiner Freundin die Vorstellung „Alice im Wunderland“ der Dramatischen Bühne im Grüneburgpark. Es ist ein Theaterspaziergang im Park, es gibt verschiedene Spielorte. Auch wird das Publikum immer wieder mit einbezogen. Was genau an dem Abend dann passiert ist, da unterscheiden sich die Sichtweisen von Wehnemann und Morawietz.

Für den Stadtverordneten „stellte sich schnell heraus, dass keine wirkliche Beteiligung des Publikums gewünscht ist, wenn sie über ein Ja oder Nein hinausgeht“, sagt Wehnemann. „Ich habe auf Fragen nicht wie gewünscht geantwortet, das hat den Schauspielerinnen und Schauspielern nicht so gefallen.“ Er sei daraufhin mit Kraftausdrücken beleidigt worden, ihm sei gesagt worden, er solle sich verpissen. Es habe „Beschimpfungstiraden“ gegeben. „Wenn es einem nicht passt, was bei experimentellem Theater mit Publikumsbeteiligung passiert, dann sollte man nicht aggressiv reagieren, sondern das Gespräch suchen“, sagt Wehnemann.

Er habe die Szenerie verlassen, aber noch einmal zur Toilette gewollt. Morawietz sei dann von hinten auf ihn zugekommen und habe ihn daran hindern wollen. Er habe ihn beschimpft und versucht zu schlagen und zu treten. „Er war höchst aggressiv und hat es geschafft, mich von hinten zu packen und mein T-Shirt komplett zu zerreißen“, sagt Wehnemann. Nur weil seine Freundin sich zwischen ihn und Morawietz gestellt und die Polizei gerufen habe, sei nichts Schlimmeres passiert.

Für Morawietz stellt sich die Sache etwas anders dar. Wehnemann habe alkoholisiert mehrfach die Vorstellung durch Zwischenrufe gestört. „Er hat die Schauspielerinnen und Schauspieler angepöbelt, er hat provoziert.“ Das hätte beinahe zu einem Abbruch der Veranstaltung geführt. Trotz mehrfacher Aufforderung zu gehen und dem Angebot, ihm sein Geld zurückzugeben, habe er weiter „belästigt“. Auch Zuschauer:innen hätten sich über ihn beschwert. Als Wehnemann erneut das mit Bauzäunen abgeschlossene Gelände der Dramatischen Bühne betreten habe – es befanden sich Spielorte außerhalb – , habe er ihn aufgefordert, zu gehen. „Dies ist kein öffentlicher Raum wie der Park“, sagt Morawietz. Als Wehnemann weitergegangen sei, „habe ich ihn „hinausbefördert. Dabei ist sein T-Shirt zerrissen“.

Die Polizei bestätigt, dass zwei Anzeigen eingegangen sind. Morawietz hat eine wegen Hausfriedensbruch, Wehnemann wegen Körperverletzung gestellt.