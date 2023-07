Frankfurt: Stadt soll sich künftig selbst um Tauben kümmern

Von: Thomas Stillbauer

Eier im Taubenhaus gegen Attrappen austauschen: ein Mittel, um die Population zu begrenzen. © Rolf Oeser

Die Koalition will einen eigenen Etat für Taubenhäuser und Notfallmanagement. Die Suche nach Standorten läuft.

Die Stadt soll künftig die Sorge für die Straßentauben selbst in die Hand nehmen. Das sieht ein gemeinsamer Antrag der Koalitionsfraktionen Grüne, SPD, FDP und Volt zum städtischen Haushalt vor. Im Etat sollen „einmalig Mittel in Höhe von 150 000 Euro für den Aufbau eines städtischen Stadttaubenmanagements und dessen Weiterführung“ enthalten sein, heißt es der Vorlage.

Das Geld soll etwa Bau und Betreuung von Taubenhäusern ermöglichen, Einsätze zum Taubenschutz in Notfällen und andere Aspekte eines modernen Stadttaubenmanagements. Darum hatte sich bisher der Verein Stadttaubenprojekt gekümmert. Künftig will die Koalition, dass dies „federführend in städtischer Hand erfolgen und auch von der Stadt Frankfurt finanziert werden“ soll. Ehrenamtlich tätige Vereine könnten zusätzlich einbezogen und gefördert werden.

„Mehr Taubenhäuser“

Bei dem Vorstoß beziehen sich die Parteien auf den im Grundgesetz verankerten Tierschutz. Tauben gehörten zum Stadtbild – problematisch werde es, wenn ihre Zahl zu groß werde. „Mehr und besser bewirtschaftete Taubenhäuser“ sollen daher Nistmöglichkeiten, artgerechtes Futter und Gelegenheit zum Austausch der Eier gegen Gipsattrappen bieten – auch das eine Aufgabe, die bisher der Verein mithilfe eines städtischen Zuschusses erledigte. Warum also die Veränderung?

„Wir wollen grundsätzlich, dass die Stadt sich mit den Tauben befasst“, sagt Thomas Schlimme (Grüne). „Es ist notwendig, die Stadt zu involvieren, um das Problem an der Wurzel zu packen und eigene Ideen zu entwickeln.“ Dass dabei auch ehrenamtliche Organisationen mitmachen dürfen, stehe ja im Antrag.

Schlimme merkt aber an, die Koalition sei unglücklich über die Situation bei den Taubenhäusern. Zuletzt hatte die Parkhausbetreibergesellschaft FAAG die beiden Schläge auf den Parkhäusern Hauptwache und Gericht gekündigt – wegen angeblich unhaltbarer hygienischer Zustände. Das bestreitet das Stadttaubenprojekt und will vor Gericht entscheiden lassen, ob es dort tatsächlich weichen muss. „Die Auseinandersetzung ist ein Grund dafür, dass wir uns neue Gedanken machen“, sagt Schlimme. „Von uns aus hätte es dort gerne weitergehen können.“

„Städtische Aufgabe“

Von ihr aus auch, sagt Gudrun Stürmer, die Vorsitzende des Stadttaubenprojekts. Im Übrigen begrüße sie es, wenn die Stadt das Thema selbst anpacke und Verantwortung für die Tauben übernehme. „Das gehört prinzipiell in kommunale Hände, nicht in private.“ Über die Rolle des Vereins könne dann zu gegebener Zeit gesprochen werden. Stürmer sucht seit längerem intensiv nach weiteren Standorten für Taubenhäuser – vergebens bis auf einen Fall in Ginnheim, wo eine Wohnungsgesellschaft Partnerin ist. Eine solche Suche läuft auch seitens des Magistrats, wie er im Juni in der Antwort auf eine BFF-BIG-Anfrage schrieb: Der Magistrat sehe sich in der Verantwortung, „das Taubenmanagement in der Stadt Frankfurt am Main neu aufzustellen (...) Ein wichtiger Bestandteil wird auch die Standortsuche für Taubenhäuser sein. Bis zum Herbst wird der Magistrat ein Konzept vorlegen“.

Der Antrag der Koalition steht am Donnerstag auf der Tagesordnung des Klima- und Umweltausschusses der Stadtverordneten.