Frankfurt: Stadt soll beim Tierschutz mehr Verantwortung übernehmen

Von: George Grodensky

Teilen

Tierheimleiterin Sabine Urbainsky begrüßt die Königspython im Exoten-Zimmer. © Rolf Oeser

Der Frankfurter Tierschutzverein übernimmt kommunale Aufgaben, hat aber kein Geld mehr

Große Aufregung im Hundezwinger. Der Besuch ist da. Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes ist auf Rundreise. Heute schaut er sich im Frankfurter Taubenhaus um, auch im Katzenschutzverein, im Tierheim in Nied und beim Frankfurter Tierschutzverein in Fechenheim. Der hat Geldsorgen, erst kürzlich hat er darob Alarm geschlagen: Die Stadt müsse sich mehr engagieren.

Vielleicht sind die Hunde deshalb so ärgerlich. Vielleicht ist die Gruppe einfach zu groß. Jedenfalls überbieten die Vierbeiner sich mit Gebell. Ein Riesenradau ist das. Nicht auszudenken, wären die alle in der Stadt unterwegs. Und dazu noch die Schlangen, Schildkröten, Piranhas, Karnickel. Alles, was so im Tierheim wohnt. Die fünf Piranhas hat jemand eines Nachts im Eimer vor die Tür gestellt. Tierheimleiterin Sabine Urbainsky musste rasch ein Aquarium besorgen, seitdem logieren sie im Flur des Eingangsgebäudes.

Zum Jahresende hat der Verein nun den Vertrag mit der Stadt Frankfurt gekündigt, in der Hoffnung, neu verhandeln zu können. In besagtem Vertrag ist festgehalten, dass der Verein städtische Aufgaben übernimmt: Etwa Tiere versorgen, die in der Stadt gefunden werden. Oder Tiere aufnehmen, die das Veterinäramt aus bestimmten Wohnungen herausnehmen möchte. So sei für etwa die Hälfte der Tiere im Heim eigentlich die Kommune verantwortlich, sagt Vereinsvorsitzender Michael Hallstein. Für mehr als 1000 Tiere, die in den vergangenen dreieinhalb Jahren Unterschlupf fanden. Die Stadt erstatte aber nur zwölf Prozent der Kosten.

Von einem bundesweit zu beobachtenden Phänomen spricht Thomas Schröder. Die Kommunen suchen sich Partner, weil ein städtisches Tierheim zu betreiben für sie viel teurer wäre. 24 hauptamtliche Mitarbeitende beschäftigt der Frankfurter Tierschutzverein in Fechenheim, 14 weitere sind auf dem Gnadenhof in Florstadt tätig.

Dazu kommen noch 36 geringfügig Beschäftigte, die meist die Wochenenden und Feiertage abdecken. Außerdem die Rufbereitschaft. „Wir sind verpflichtet, rund um die Uhr Tiere aufzunehmen“, sagt Michael Hallstein. Fünf Azubis lassen sich zu Tierpflegern ausbilden. Und unzählige ehrenamtliche Kräfte knuddeln die Kaninchen, laufen Gassi mit den Hunden, kuscheln mit Katzen. Bislang ist der Verein auch einigermaßen über die Runden gekommen. Mit Zuwendungen seiner 693 Vereinsmitglieder und dank einiger Nachlässe. Die laufenden Kosten summieren sich auf 2,2 Millionen Euro im Jahr. „Davon ist noch kein Dach gedeckt oder eine Wasserleitung repariert.“

Nun haben Mindestlöhne, Energiekosten (Schildkröten und Schlangen brauchen es warm), Inflation und besonders die stark gestiegenen Tierarztkosten die Rechnung verschärft. Zumal die Stadt Frankfurt eher verhalten dazu zahle. Hallstein kommt auf 33 Cent pro Einwohner:in im Jahr. In Darmstadt sind es 60 Cent, Offenbach 80, Köln zahlt 1,20 Euro, Bochum sogar drei Euro.

Hallstein wünscht sich, dass die Stadt wenigstens genug gibt, um die auf städtischen Geheiß einquartierten Tiere versorgen zu können. Das wären ein Euro pro Jahr und Einwohner:in, also 765 000 Euro plus 74 000 Euro Zuschuss für die Erbpacht. Bislang gibt die Stadt 250 000 Euro inklusive Erbpacht.

Sehr anstrengend an der Arbeit im Taubenhaus, erfährt Thomas Schröder beim Besuch, sei es, den Ruf der Tiere zu verteidigen. Leiterin Gudrun Stürmer findet, dass die Tiere mehr Respekt und Anerkennung verdient hätten. Sie seien völlig harmlos für die menschliche Gesundheit. Im Jahr nehme Stürmer rund 3000 Tauben an. Etwas weniger Tiere kommen ins Katzenhaus am Niederräder Mainufer. Dafür lassen sich die Samtpfoten leichter vermitteln. 200 waren es im abgelaufenen Jahr. mit fne