Frankfurt: Stadt setzt wichtiges Signal für Mieterschutz

Von: Christoph Manus

Mietshäuser in Frankfurt sind für manche ein Spekulationsobjekt. Für die Mieterinnen und Mieter kann das verheerende Folgen haben. © Oeser

Immer wieder versuchen Eigentümer in Frankfurt, Mieterinnen und Mieter zu verdrängen, um mehr Profit erzielen zu können. Gut, dass die Stadt schärfer dagegen vorgehen will. Ein FR-Kommentar.

Sobald in zentraler gelegenen Frankfurter Stadtteilen ein Mietshaus verkauft wird, rechnen die Mieterinnen und Mieter mit dem Schlimmsten. Und das ist leider sehr berechtigt. Obwohl die Stadt versucht, Menschen besser vor Verdrängung aus ihrer Wohnung zu schützen, kaufen immer wieder Privatleute und Firmen mit sehr hohem Renditeanspruch Mietshäuser auf. Da diese im Stadtgebiet schon lange keine Schnäppchen mehr sind, funktioniert ihre zynische Kalkulation nur, wenn sie es rasch schaffen, die Mieteinnahmen deutlich zu steigern oder die Wohnungen in Eigentum umzuwandeln und dann einzeln zu verkaufen. In beiden Varianten versuchen sie, die bisherigen Mieter:innen zum Auszug zu drängen. Dabei setzen einige von ihnen auf Praktiken, die nichts als eine Zermürbung der Mieterschaft erreichen sollen.

Dass die Stadt Frankfurt noch schärfer gegen Eigentümer vorgehen will, die Mieterinnen und Mieter mit übelsten Mitteln aus dem Haus drängen, ist in solch einer Situation ein wichtiges Signal. Es kann all den Menschen, die um ihre Wohnung bangen, zumindest etwas Mut machen.