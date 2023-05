Frankfurt: Stadt muss nach Gerichtsurteil zahlen

Frankfurt

Von Oliver Teutsch schließen

Gericht sieht Versäumnnis nach Astbruch. 6500 Euro Schadenersatz an Frau, deren Auto Totalschaden erlitt.

Weil ein maroder Baum auf ein Auto gekracht ist, muss die Stadt Frankfurt einer Autofahrerin 6500 Euro Schadenersatz zahlen. Die Stadt habe es „trotz sichtbarer Vitalitätsbeeinträchtigungen einer auf dem Bürgersteig stehenden Robinie“ versäumt, eine gesonderte Untersuchung der Baumkrone vorzunehmen, urteilte das Oberlandesgericht (OLG) und bestätigte damit eine Vorentscheidung des Landgerichts Frankfurt.

Die Klägerin hatte ihren Fiat 500 im August 2019 im Nordend unter einem Baum geparkt. Von der Robinie bracht nachts ein großer Ast ab und stürzte auf das geparkte Fahrzeug, das einen Totalschaden erlitt. Das Landgericht gestand der Frau im Oktober 2020 Schadenersatz in Höhe von 6500 Euro zu, der nun auch von der höheren Instanz bestätigt wurde. Die Stadt Frankfurt habe ihre Verkehrssicherungspflicht verletzt, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Urteil des OLG.

Ein Jahr vorher kontrolliert

Die Stadt hatte die Robine im August 2018, ziemlich genau ein Jahr vor dem Astbruch, letztmalig untersucht. Es sei „nicht pflichtwidrig“ wenn sich die Stadt in ihrer Dienstanweisung für die Baumkontrolle an gängigen Richtlinien orientiere und grundsätzlich auch ältere Bäume nur einmal im Jahr kontrollieren lasse. In begründeten Fällen seien allerdings kürzere Intervalle und gesonderte Untersuchungen notwendig, heißt es im Urteil. Dabei, so räumte der Senat ein, sei selbst die höchstrichterliche Rechtsprechung unterschiedlich.

Im konkreten Fall aber habe die Stadt laut einem Sachverständigen nicht berücksichtigt, „dass das äußere Erscheinungsbild der Baumkrone (…) mit einer gesunden und vitalen Robinie nicht annähernd vergleichbar war“, heißt es im Urteil weiter. Die Krone sei ausgesprochen schütter gewesen, dazu kam die große Trockenheit im Jahr 2018. Diese besonderen Umstände hätten die Stadt veranlassen müssen, „in kürzerem Abstand und unter Benutzung eines Hubsteigers oder Einsatz eines Baumkletterers den Kronenbereich besonders zu kontrollieren“, betonte das OLG. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar. (Az. 1 U 310/20)