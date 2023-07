Frankfurt: „Stadt für alle statt für Autos!“

Fridays for Future demonstrierten wieder. Erst am Mainkai zund besetzen dann ein Parkhaus.

Die Sonne scheint, Kraftklub ertönt laut aus den Boxen, ein Mann trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift „Planet earth first“: Fridays for Future demonstrierten gestern wieder in Frankfurt. Rund 250 Menschen waren zum Treffpunkt auf dem Goetheplatz gekommen, um gemeinsam gegen die Verkehrspolitik der Bundesregierung zu protestieren.

„Wenn die Politik die Verkehrswende ... weiterhin verschläft, müssen wir die eben selber in die Hand nehmen“, kritisierte Elena Jensen, Aktivistin bei Fridays for Future, bereits im Vorfeld der Demonstration.

Vom Goetheplatz aus ging es zum Mainkai. Die Route war nicht zufällig gewählt: „Das wäre ein Ort, an dem man direkt mit der autofreien Innenstadt beginnen könnte“, erklärte Lotta Kaiyou, Sprecherin von Fridays for Future Frankfurt. Warum sie sich persönlich für eine bessere Klimapolitik engagiere, konnte sie sehr klar begründen: „Ich habe einfach an verschiedenen Orten der Welt gesehen, wie sich unser Verhalten in Deutschland auf das Klima der Welt auswirkt und wie die, die am wenigsten dafür können, dafür zahlen müssen. Das muss sich ändern.“

Norbert Szep vom Radentscheid Frankfurt zeigte sich gestern optimistisch: „Uns geht es vor allem um 30 Prozent Reduktion des Individualverkehrs in der gesamten Stadt. Das haben wir im Innenstadtbereich schon geschafft. Wir müssen das nur noch ausweiten.“ Das Motto der Demo war denn auch „Stadt für alle statt für Autos!“

Es zeigten sich gestern auch Wut, Trauer und Frustration bei einigen. Günther Ulrich, der sich als „in Klimabelangen frustrierten Rentner“ bezeichnete, meinte: „Uns fehlt einfach die Panik auf der Titanic! Es wäre wirklich an der Zeit, dass mehr passiert.“

Eine Forderung der Demonstration war, dass Raum für den autogebundenen Indivdualverkehr in Wohnraum umgewandelt wird. Es kann nicht sein, dass wir lieber Autos statt Menschen ein Zuhause bieten“, sagte Jensen. Danilo Müller vom Klimaentscheid Frankfurt konstatierte: „Ein Parkplatz nimmt oft mehr Platz weg als ein Kinderzimmer oder ein Zimmer im Studentenwohnheim.“

Die Demonstration von Fridays for Future richtete sich gestern vor allem gegen die Klimapolitik der Bundesregierung. Selbstverständlich sollten sich aber auch die Landesregierung und das Stadtparlament angesprochen fühlen. „Wir wollen in Frankfurt einen lokalen Anfang machen“, so Jensen.

Im Rahmen der Demonstration kam es zu einer Besetzung eines Parkhauses in der Walter-Kolb-Straße. Genauere Informationen waren bis Redaktionsschluss noch nicht bekannt.