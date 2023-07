Frankfurt: Spitze bei der Verkehrsfläche

Von: Oliver Teutsch

Frankfurt hat dreimal so viel Verkehrsflächen wie die Region. Foto: Rolf Oeser © ROLF OESER

Die Materialien zur Stadtbeobachtung bieten wieder jede Menge erstaunliche Statistiken zu Frankfurt, der Metropolregion und anderen Großstädten.

Für Statistikfans ist es ein Freudenfest. Die alljährlich erscheinenden „Materialien zur Stadtbeobachtung“ bieten auf 233 Seiten 105 Tabellen und Zahlen bis zum Abwinken. Verglichen werden da die Gemeinden in der Metropolregion Rhein-Main untereinander, aber es gibt auch Zahlen zu anderen Metropolregionen in Deutschland sowie deutschen und europäischen Großstädten.

Bei der Präsentation der Zahlen für 2021 am Donnerstag ratterte die für Statistik zuständige Dezernentin Eileen O´Sullivan (Volt) reichlich Zahlen runter, um dann doch mal inne zu halten. Es sei schon „krass“, wie viel Fläche in Frankfurt dem Verkehr vorbehalten sind: 20,8 Prozent. Zum Vergleich: In der Region sind es durchschnittlich nur 7,1 Prozent. Dass Vergleiche einer Großstadt mit ländlichen Gebieten hinken ist klar. Doch auch im Vergleich mit den anderen deutschen Großstädten hat Frankfurt mit 5169 Hektar fast so viel Verkehrsfläche wie das deutlich größere München (5240). Hier spielt allerdings mal wieder rein, dass in Frankfurt der Flughafen zum Stadtgebiet gerechnet wird, in München nicht.

Spannender sind ohnehin die Vergleiche der Metropolregion untereinander. Die Metropolregion Rhein-Main in den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und Bayern umfasst 14 753 Quadratkilometer und ist damit fast so groß wie Schleswig-Holstein. Der größte Landkreis in der Region ist der Vogelsbergkreis, womit auch schon der absolute Gegenpol zu Frankfurt genannt ist. In Hessens größter Stadt leben 3058 Menschen auf einem Quadratkilometer, im rund 70 Kilometer entfernten Vogelsberg sind es 72.

Im Internet Online kostenlos abrufbar unter www.frankfurt.de/materialien_stadtbeobachtung.

Da wundert es nicht, dass die Menschen im Vorgelsberg durchschnittlich auf 54,5 Quadratmetern wohnen, während die Menschen in Frankfurt mit 38 Quadratmetern auskommen müssen. Nur in Offenbach (35,4) haben die Menschen noch weniger weniger Wohnraum. Ganz vorne steht Frankfurt natürlich in den meisten Statistiken zu wirtschaftlichen Belangen und konnte da nach der Pandemie auch wieder zulegen. So kletterten die Steuereinnahmen pro Kopf von 2020 auf 2021 um 26 Prozent auf 3839 Euro. In dieser Statistik ist Frankfurt sonst in der Metropolregion sonst immer an der Spitze, 2021 nicht. Wegen eines gewissens Impfstoffherstellers konnte Mainz seine Steuererträge pro Kopf um satte 155,9 Prozent auf 4078 Euro steigern.

Frankfurt ist die einzige deutsche Großstadt, die sich alljährlich die Arbeit macht, diese Vielzahl von Zahlen zusammenzutragen. Gleichwohl, so betont es der für das Heft verantwortliche Statistiker Michael Wolfsteiner, würden andere Großstädte die Zahlen gerne nutzen,

