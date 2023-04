Frankfurt: Spenden für Familien

Von: Alina Nitsche

Andrea Eisel, Antonia Martin und Claudia Lukaschek (v. l.) packen Babyboxen mit Erstausstattungen für Neugeborene. © Michael Schick

Der Kinderschutzbund eröffnet eine Anlaufstelle in Bornheim. Menschen in Not erhalten vor Ort Sachspenden und Beratung.

Strampler und Bodys hängen farblich sortiert an kleinen Bügeln. Rosafarbene Formen zieren die Wände. Das neu eröffnete Family House des Kinderschutzbundes in der Saalburgallee „ist so schön wie eine Boutique“, sagt Mitarbeiterin Claudia Lukaschek. In den frisch renovierten Räumen des Vereins können bedürftige Familien sogenannte Babyboxen erhalten. Die aus privaten Spenden zusammengestellten Kisten enthalten Kleidung und Hygieneartikel, die Babys in den ersten zehn Wochen benötigen. Überdies gibt es Kinderwagen und Babybetten. Das Angebot umfasst alles, was ein Kind im ersten Lebensjahr benötigt.

Ein Teil der neuen Anlaufstelle nahe der U-Bahn-Station Eissporthalle dient als Lager und zur Präsentation der Sachspenden. Dort können Kinderwaren ausgewählt oder abgegeben werden. Im anderen Teil ist ein Café entstanden. Es soll ein Treffpunkt für Familien sein. Ehrenamtliche wollen dort Beratungen anbieten, etwa zu Sozialhilfeanträgen.

Aktuell arbeiten zehn Freiwillige im Family House, einige sind schon seit Jahren dabei und haben bisher die Sammel- und Ausgabestelle für Babyboxen in der Comeniusstraße unterstützt. Die Räume dort sind zu klein geworden, erläutert Vorsitzende Annabelle Gleske. Durch Corona und Inflation habe sich die prekäre Lage vieler Familien verstärkt, der Verein benötige daher viele Sachspenden. Vor allem an Kinderbetten, -wagen und Maxi-Cosis mangele es. Auch weitere Ehrenamtliche sind willkommen. „Das ist eine schöne Sache in unserer Wegwerfgesellschaft“, wirbt eine Helferin, „und hier herrscht eine tolle Stimmung.“

Family House Die neue Anlaufstelle , Saalburgallee 42, hat montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. In dieser Zeit können Spenden für Kinder unter einem Jahr abgegeben und abgeholt werden. Babyboxen mit Kleidung und Hygieneartikeln sowie Kinderwagen und -betten gibt es ohne eine Bedürftigkeitsprüfung. Mehr Informationen unter: www.kinderschutzbund-frankfurt.de/ family-house pran

Helle Wände, Tischgruppen und ein Wickeltisch: Dem Verein war es wichtig, eine offene, familiengerechte Café-Atmosphäre zu schaffen. „Niemand soll mit Scham das Gebäude betreten“, sagt Lukaschek. Dieses Gefühl stelle sich schnell bei Menschen ein, die auf Hilfe angewiesen sind. Daher sei ein niedrigschwelliges Angebot wichtig.

Die Familien werden meist von Pro Familia oder den Babylotsinnen vermittelt. Mit den Babylotsinnen arbeitet der Kinderschutzbund eng zusammen. Die Hilfe der Sozialarbeiter:innen, die Familien im Krankenhaus beraten, soll im Family House weitergeführt werden.

Finanziert wird das Projekt von der US-amerikanischen Investmentbank Morgan Stanley. Für nächstes Jahr ist das Bestehen gesichert, danach muss eine neue Förderung gefunden werden. Sozialdezernentin Elke Voitl (Grüne) hofft, dass das kürzlich beschlossene Bündnis der Stadt gegen Kinderarmut die Not von Familien in Frankfurt lindern kann.