Frankfurt: SPD-Stadtverordneter pöbelt gegen „Partei“

Von: Christoph Manus

Der Frankfurter SPD-Stadtverordnete Thomas Bäppler-Wolf hat bereits mit rassistischen Äußerungen in einem Video auf Facebook für Empörung gesorgt. © Peter Jülich

Der Frankfurter SPD-Stadtverordnete Thomas Bäppler-Wolf hat Stadtverordnete der „Partei“ als „widerliches Pack“ beschimpft. Die fordern nun Konsequenzen.

Der Frankfurter SPD-Politiker Thomas Bäppler-Wolf Stadtverordnete der Partei „Die Partei“ auf Instagram beleidigt. Dort hat der kulturpolitische Sprecher der Römer-Fraktion unter ein Foto, auf dem der Stadtverordnete Nico Wehnemann im Vordergrund zu sehen ist, geschrieben: „Zum Kotzen das widerliche Pack. Führt die 5-%-Hürde wieder ein, um diese ätzenden Warzen auf der Nase der Menschheit zu entsorgen.“

Wehnemann, der den inzwischen gelöschten Post auf Twitter öffentlich machte, will Strafanzeige gegen Bäppler-Wolf stellen. Er erinnert daran, dass der SPD-Stadtverordnete Anfang des Jahres mit rassistischen Pöbeleien nach der Silvesternacht aufgefallen war, die ebenfalls „Die Partei“ öffentlich gemacht hatte. „Nun geht er mich persönlich an und will mich ,entsorgen‘“, schrieb Wehnemann am Donnerstag auf Twitter.

Frankfurt: Stadtverordneter der „Partei“ wirft SPD-Politiker „Fascho-Sprache“ vor

„Lupenreine Fascho-Sprache“ sieht sein Fraktionskollege Falko Görres. Und fragte die SPD via Twitter: „Wie lange darf so jemand noch kulturpolitischer Sprecher bei euch sein?“ Auch andere Stadtverordnete äußerten sich empört.

Bäppler-Wolf verteidigte seine Aussagen auf Anfrage der Frankfurter Rundschau. Stadtverordnete der „Partei“ hätten auf dem Wäldchestag „besoffen rumgepöbelt“. „Wer sich so benimmt, gehört in keine Stadtverordnetenversammlung.“ Auch seine derbe Wortwahl verteidigte er ausdrücklich.

Frankfurt: SPD-Vorsitzende sehen „inakzeptable Äußerungen“ von Bäppler-Wolf

Die Frankfurter SPD-Vorsitzenden Ina Hartwig und Kolja Müller teilten auf Anfrage mit, sie distanzierten sich „entschieden von der inakzeptablen Wortwahl“ des Stadtverordneten. Sie kündigten zudem ein Gespräch mit Bäppler-Wolf an.