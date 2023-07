Einkaufen in Frankfurt: SPD sorgt sich um die Zeil

Von: Christoph Manus

Die Zeil zählt zu den meistbesuchten Einkaufsstraßen in Deutschland. Trotzdem gibt es Probleme © Renate Hoyer

Der frühere Karstadt ist dicht, Schuhläden schließen. Die SPD im Frankfurter Römer befürchtet, dass der Leerstand auf der Einkaufsmeile wächst. Und sieht die Eigentümer in der Pflicht.

Die SPD im Frankfurter Römer zeigt sich beunruhigt über Geschäftsschließungen und die hohe Fluktuation auf der Zeil. Der Stadtverordnete Omar Shehata weist etwa auf das zum Monatsende dicht gemachte Warenhaus Galeria (früher Karstadt), auf das Aus für das letzte Geschäft des Schuhhändlers Görtz in der Innenstadt und die Schließung eines Shops der Schuhkette Sidestep hin.

Für das Galeria-Warenhaus gibt es bereits einen Nachmieter. Das Modehaus Aaachener will die Räume von Herbst an nutzen. Die SPD hält es dennoch für nötig, mehr gegen dauerhaften Leerstand zu tun. Shehata appelliert an die Eigentümer:innen der Geschäftshäuser an der Einkaufsstraße, die Neuansiedlung von Unternehmen durch eine Senkung von Ladenmieten zu erleichtern. Es müsse auch in ihrem Interesse sein, keine „Kultur des Leerstands entstehen zu lassen, die nachhaltig die Aufenthaltsqualität mindert und damit die Umsätze aller ansässigen Geschäfte nach unten zieht“, sagt er. Die Stadt selbst sei dabei, die Attraktivität der City zu erhöhen, zum Beispiel durch Events an der Hauptwache. cm