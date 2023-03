Frankfurt: SPD in Ortsbeiräten gegen Ausbau der A5

Von: Florian Leclerc

Blick auf die A5 hinter einer Lärmschutzwand in Griesheim. Foto: Monika Müller © Monika Müller

Mehrere SPD-Ortsbeiratsfraktionen haben eine Resolution unterzeichnet. Sie fordern den Verzicht auf den Ausbau der A5

Mehrere Ortsbeiratsfraktionen der SPD sprechen sich gegen den Ausbau der A5 zwischen Goldstein/Niederrad und Bad Homburger Kreuz aus. Die Stadtverordnetenversammlung und der Magistrat müssten sicherstellen, dass der Ausbau nicht in den geplanten Bundesverkehrswege- und -mobilitätsplan 2040 aufgenommen werde und nicht in der höchsten Prioritätsstufe „vordringlicher Bedarf“ im aktuellen Bundesverkehrswegeplan 2030 verbleibe. Die SPD-Fraktionen in den Ortsbeiräten 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12 und 15 schlossen sich der Forderung an.

Uwe Becker begrüßt Autobahn-Ausbau

Statt eines Ausbaus sei unverzüglich Lärmschutz herzustellen. Der Magistrat müsse im Zweifel darauf klagen. „Entsetzt“ reagierten die Fraktionen auf die Aussagen von CDU-Oberbürgermeisterkandidat Uwe Becker, der einen zehnspurigen Ausbau vom Frankfurter Kreuz bis nach Friedberg begrüßt hat. Ein derartiger Ausbau ist nach Auskunft der Autobahn-GmbH möglich.

Die Autobahn-Gesellschaft plant bislang den zehnspurigen Ausbau der A5 vom Frankfurter Kreuz über das Westkreuz Frankfurt bis zum Nordwestkreuz. Vom Nordwestkreuz bis zum Bad Homburger Kreuz und weiter zur Anschlussstelle Friedberg sollen es acht Spuren werden. Faktisch sind es auf dieser Strecke bereits acht Spuren, da die Seitenstreifen mitgenutzt werden. Ein entsprechender Lärmschutz fehlt allerdings.

Der Magistrat und die Koalition in Frankfurt fordern Lärmschutz bei einem Ausbau der A5 auf faktisch acht Fahrspuren. Nur die FDP kann sich eine zehnspurige Autobahn vorstellen.