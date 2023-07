Frankfurt: Spaß am Spiel steht bei Schultheatertagen im Vordergrund

Die Frankfurter Schultheatertage laufen noch bis zum 7. Juli im Gallus Theater. 300 Mädchen und Jungen zeigen dabei ihr schauspielerisches Talent. Von Sonja Ruf.

Romeo und Julia im Jahr 2023 – Casting, Der Wolf und die sieben #Frankfurter oder JAILBR3AK – all das sind Stücke, die demnächst von Schüler:innen im Rahmen der Frankfurter Schultheatertage bis zum 7. Juli im Gallus Theater aufgeführt werden. An dem Projekt nehmen 300 Schüler:innen aus Frankfurt und der Region teil.

„Bei den Schultheatertagen geht es darum, die Wichtigkeit der Theaterarbeit in den Schulen hervorzuheben“, betont Tanja Sadowski, Referentin im Dezernat für Bildung, Immobilien und Neues Bauen. Für Jeannette Kaupp, Leiterin und Mitorganisatorin der Schultheatertage, steht die Gemeinschaft und die Inklusivität des Projekts im Vordergrund: „Es geht darum, dass alle mitmachen können. Die Schüler:innen müssen auch lernen, dass nicht jeder immer die Hauptrolle spielen kann. Das Ensemble ist gemeinsam der wahre Star“, so Kaupp. Wichtig sei bei der Organisation auch der Aspekt der Nachhaltigkeit. Es werde stets auf einen seit Jahren gesammelten Fundus, beispielsweise bei den Kostümen, zurückgegriffen. „Es geht darum, nicht alles immer neu zu kaufen“, erklärt Kaupp.

Das Programm der Schultheatertage bestehe dieses Jahr fast ausschließlich aus Eigenproduktionen. Das habe den Vorteil, dass die Jugendlichen sich durch das Theater mit Themen, die sie und unsere Gesellschaft aktuell beschäftigen, auseinandersetzen. Themen, die dabei für die jungen Leute im Vordergrund stehen, seien etwa Zusammenhalt und Freundschaft, Zeitdruck, Jugend und Erwachsenwerden.

Förderpreise

Auch in diesem Jahr wurden bei den Frankfurter Schultheatertagen wieder sechs Förderpreise à 250 Euro verlost. Sie gingen an: das Knallerbsen Ensemble des Theaters Grüne Soße, die Edith-Stein-Schule, die Theatergruppe der städtischen Musikschule an der Akademie für Tonkunst Darmstadt, das Adorno-Gymnasium, die Ebelfeldschule und die IGS-West. prsr