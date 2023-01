Frankfurt: Sparda-Bank Hessen verdoppelt Gewinn

Von: Christoph Manus

So könnte das neue Hochhaus, das sich die Sparda-Bank Hessen am Eingang zum Frankfurter Messegelände bauen lässt. einmal aussehen. © Gustav Zech Stiftung

Die Sparda-Bank Hessen will ihrer Kundschaft bessere Beratungszeiten anbieten. Am kostenlosen Girokonto hält das Institut mit Sitz in Frankfurt fest.

Die Sparda-Bank Hessen hat im vergangenen Jahr einen Jahresüberschuss nach Steuern erzielt, der mit 8,9 Millionen Euro fast doppelt so hoch wie der des Jahres 2021 ausfällt. Wie die Genossenschaftsbank mit Sitz in Frankfurt am Donnerstag mitteilte, stiegen sowohl der Zinsüberschuss als auch der Provisionsüberschuss. Zugleich sind die Verwaltungsaufwendungen gesunken.

Die Kundenzahl der Genossenschaftsbank stieg im vergangenen Jahr um 1,8 Prozent, die Zahl der Girokonten um mehr als 10 400 oder 3,3 Prozent. Dabei dürfte eine Rolle spielen, dass die Sparda diese weiterhin gebührenfrei anbietet. Anders als der größte Teil der Banken hatte sie auch auf Verwahrentgelte verzichtet.

Die Sparda-Bank Hessen, deren Bilanzsumme inzwischen fast zehn Milliarden Euro beträgt, kündigte am Donnerstag eine Ausweitung ihrer Beratungszeiten an. Montags bis donnerstags von 8.30 bis 19 Uhr und freitags bis 15.30 Uhr stünden Beschäftigte nun in den weiterhin 36 Geschäftsstellen am Telefon und digital für Beratungstermine zur Verfügung. Neu seien zudem Servicezeiten, in denen ein Besuch der Filialen auch ohne Termin möglich sei.

Die Genossenschaftsbank lässt sich derzeit an der Emser Brücke im Europaviertel, nicht weit des bisherigen Standorts, ein 124 Meter hohes Hochhaus bauen, das ihr als Unternehmenssitz dienen, aber auch etwa Platz für ein großes Hotel bieten soll. Die Arbeiten lägen „voll im Plan“, hieß es am Donnerstag. Am 22. Februar werde der Grundstein für den „Sparda-Bank Tower“ gelegt. Die Fertigstellung sei für 2025 geplant. cm