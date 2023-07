Frankfurt: Sorgen ber Zensuren

Von: Sandra Busch

Mit diesem Zeugnis könnte es bei einigen betroffenen Schülerinnen und Schülern Bauchschmerzen geben. © dpa

Es gibt Zeugnisse. Beratungstelefone für Eltern, Schülerinnen und Schüler helfen, in heiklen Fällen die Folgen zu mildern.

Für Schülerinnen und Schüler beginnt am Freitag vermutlich die schönste Zeit des Jahres: die Sommerferien. Sechs freie Wochen liegen dann vor ihnen. Aber davor gibt es eben noch die Zeugnisse. Die könnten bei der einen oder dem anderen die Stimmung trüben.

Überrascht dürften die Kinder und Jugendlichen über ihr Zeugnis aber nicht sein, schließlich bekommen sie die Noten vorher mitgeteilt. Zumindest mit einer Nichtversetzung dürften auch Eltern am Zeugnistag nicht überrumpelt werden, bei drohendem Sitzenbleiben gibt es immer noch den sogenannten blauen Brief.

Aber schlechte Noten können bei den Schülerinnen und Schülern zu Ängsten oder Konflikten mit Eltern führen. Bei der „Nummer gegen Kummer“ können sie über Angst vor den Eltern oder vor Strafen sprechen. Das kostenfreie und anonyme Beratungsangebot kann eine erste Anlaufstelle sein. Für Eltern gibt es eine Extranummer beim Sorgentelefon.

HOTLINE Die Beratungsstelle des Staatlichen Schulamts Frankfurt hat die Telefonnummer 389 891 28 und ist am Freitag von 9 bis 16 Uhr besetzt. Hessenweit haben alle Schulämter in dieser Zeit eine eigene Hotline eingerichtet, um pädagogische, schulpsychologische und rechtliche Fragen klären zu können, teilt das Kultusministerium mit. Das Kinder- und Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“ ist kostenfrei und anonym unter der Rufnummer 116 111 zu erreichen, und zwar Montag bis Samstag, von 14 bis 20 Uhr. Das Elterntelefon (auch kostenlos und anonym) hat die Nummer 0800 / 111 05 50 und ist erreichbar Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr, Dienstag und Donnerstag bis 19 Uhr.

Das Staatliche Schulamt bietet traditionell auch ein Beratungstelefon am Tag der Zeugnisausgabe an. Aufkommende pädagogische, schulpsychologische und rechtliche Fragen können dort geklärt werden. Die telefonische Beratung ist für Eltern, Schülerinnen und Schüler gedacht. „Es gibt die Möglichkeit, ein Potpourri an Fragen zu stellen“, sagt Evelin Spyra, Leiterin des Staatlichen Schulamts. „Aber das Telefon wird wenig genutzt.“ Die vereinzelt eingehenden Anrufe von Eltern würden sich dann vor allem um juristische Fragen drehen.

Wenn es um das Zeugnis und Noten gehe, dann werde viel schon vorher an den Schulen selbst geklärt. „Es kommen auch bei uns Nachfragen per Mail an. Aber vor dem Zeugnistag“, sagt Spyra. Die Eltern würden in der Regel die Noten eben nicht erst mit dem Zeugnis erfahren. Es sei dennoch richtig, das Beratungstelefon am Zeugnistag anzubieten, sagt Spyra. „Es ist nicht auszuschließen, dass doch noch eine Frage ganz wichtig ist – und die muss auch gestellt werden können.“