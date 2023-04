Frankfurt: Sorge ums Grün

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

109 Gärten bietet die Kleingartenanlage Am Graben. Noch. © christoph boeckheler*

Bürgerinnen und Bürger fordern im Klima- und Umweltausschuss mehr Klimaschutz.

Der Konflikt zwischen den Bedürfnissen Bauen und Klimaschutz hat den Umweltausschuss der Stadtverordneten auch in seiner Sitzung am Donnerstagabend beschäftigt. Fast eineinhalb Stunden lang trugen besorgte Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen vor. In der Leimenrode im Nordend würden die letzten Bäume der Gegend gefällt, beklagte eine Anwohnerin, der Neubau dort lasse „einfach null Erdreich zurück“. Ulrich Baier (Grüne) bedauerte dies, jedoch lasse es sich aufgrund uralter Bebauungspläne nicht verhindern. Doch, sagten Manfred Zieran (Ökolinx-Elf) und Tilo Schwichtenberg (Gartenpartei) – man müsse es eben wollen und alte Bebauungspläne an die neue Zeit anpassen.

Hemden mit der Aufschrift „Für den Erhalt der Kleingartenanlage Am Graben – keine Zerstörung durch den Bau der Europäischen Schule!“ trugen weitere Bürgerinnen und Bürger. Sie warnten, solch ein Schulbau am Ratsweg werde die Verkehrsinfrastruktur belasten und wertvolles Grün zerstören. Redner der Koalition betonten, es gelte einen Architekturwettbewerb abzuwarten, der zeigen werde, ob Eingriffe in die Kleingartenanlage zu vermeiden seien. Zieran schlug vor, dem Wettbewerb die Vorgabe zu machen, dass die Gärten bleiben: „Da drückt ihr euch drumherum.“ ill