Frankfurt: Sonntagsspaziergang im „Fecher“

Von: Thomas Stillbauer

Treffpunkt Bauwagen, hier ein Foto Anfang des Jahres. © Renate Hoyer

Mehrere Initiativen kämpfen weiter um den Fechenheimer Wald: „Widerstand gegen die Zerstörung unser aller Lebensgrundlagen.“

Der nächste Waldspaziergang im Fechenheimer Wald beginnt am Sonntag, 20. August, um 14 Uhr. Treffpunkt ist der Bauwagen gegenüber der U-Bahn-Haltestelle Kruppstraße. Thema diesmal: „Alte Kämpfe erinnern, neue ankündigen – Fecher bleibt!“.

Auch wenn im Januar das Protestcamp im Wald gegen den Autobahnbau geräumt und der Wald teils gerodet wurde, hält die Gruppe „Sundays for Fecher“ (vormals AG Waldspaziergänge) an ihrem Engagement für den Erhalt des Fechenheimer Walds und gegen den Bau des Riederwaldtunnels fest. Am dritten Sonntag jeden Monats wird spaziert, es gibt Informationen und wechselndes Programm unter anderem mit Redebeiträgen und anderen Aktionsformen.

An diesem Sonntag baut die Künstlerin Ursula Mayer-Eppelsheimer gemeinsam mit Besucherinnen und Besuchern ein vergängliches Denkmal aus Waldmaterial: „Es soll vergangenen und zukünftigen Widerstand gegen die Zerstörung unser aller Lebensgrundlagen verbildlichen.“

Außerdem ist ein Ausblick auf angekündigte weitere Rodungen und Möglichkeiten des Widerstands geplant. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen. Beteiligt sind das Aktionsbündnis Unmenschliche Autobahn, People for Future Frankfurt, Wald statt Asphalt, Klimattac Frankfurt, die Bürgerinitiative Riederwald, die Naturfreunde und Greenpeace Frankfurt. ill