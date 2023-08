Frankfurt: Sommerfest in der Alten Seilerei

Frankfurt

Von Michael Theil schließen

Mit Musik und Capoeira, Bogenschießen und bildender Kunst wird in den Hallen der historischen Seilerei Reutlinger an der Offenbacher Landstraße gefeiert.

In den Hallen der historischen Seilerei Reutlinger an der Offenbacher Landstraße 190 ist über die vergangenen Jahre ein freier Raum für Kultur und Handwerk entstanden. Mittlerweile gibt es auf dem etwa 15 000 Quadratmeter großen Gelände neben Werkstätten, Bühnen und Ateliers auch Anbauflächen für Obst und Gemüse. Wer das Netzwerk Seilerei und seine Projekte zu nachhaltigem Stadtleben kennenlernen möchte, kann dies am Freitag, 1. September, von 18 bis 22 Uhr und am Samstag, 2. September, von 14 bis 22 Uhr tun.

Rund um die Schienen der 1889 errichteten Seilerbahn veranstaltet der Kulturverein ein Sommerfest mit abwechslungsreichem Rahmenprogramm. An beiden Tagen finden Livekonzerte, Gruppenausstellungen, Vorträge und Workshops statt. Am Freitag gibt der Musiker und Musiklehrer Jakob Klasik von 18 bis 20 Uhr ein Reggaekonzert zum Mitsingen. Zeitgleich findet ein Capoeira-Workshop statt. Von 20 bis 20.45 Uhr präsentiert der Aktzeichenkurs des Künstlers Wolfgang Voss seine Werke.

Am Samstag führt der Bogenbauer Blasius Maltzahn von 15 bis 17 Uhr in die Kunst des Bogenschießens ein. Von 15.20 Uhr bis 16 Uhr gibt Susanne Rentel einen Workshop zu interdisziplinärem Improtheater. Zudem steht ein Tangokurs mit anschließender Tanzparty auf dem Programm (19 bis 19.45 Uhr). Zum Finale gibt es Livemusik mit dem „Balkan Spirit Trio“, dem Singersongwriter „Boo Hoo“ und der Indieband „Lundt“.

Darüber hinaus kann vor Ort die Gemeinschaftsausstellung „Zeitfenster“ der Künstler:innen Heide Weidele, Steve Collins, Trixi Tjadke Böttcher und Jan Luke besucht werden. Collins lebt seit mehr als 30 Jahren an der alten Seilerbahn. Auf der freien Wiese vor seinem Atelier ist mittlerweile ein beachtlicher Skulpturengarten entstanden. Mehr als 60 seiner Werke gibt es dort zu sehen, die der 66-Jährige aus den Teilen alter Seilermaschinen und Materialien aus der Natur gefertigt hat.