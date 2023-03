Frankfurt: Singen mit ganzem Herzen

Nicole Sicherl, Collins Nyandeje und Binnette Sow Kihiu (von links) verbindet die Leidenschaft für Gospel-Musik. Sie singen in der Atterberry Chapel in Frankfurt-Hausen. © Michael Schick

Collins Nyandeje bringt Musikbegeisterten in der Atterberry Chapel bei einem Workshop Gospel-Klänge bei - und führt die schwungvollen Lieder am Ostersonntag auch auf

Binnette Sow Kihiu studiert International Business, aber sie ist auch begeisterte Sängerin. „Musik ist ganz groß bei mir. Ich singe in allen Lebenslagen, egal ob ich traurig, sauer oder glücklich bin“, sagt die 21-Jährige. Sie habe, erzählt sie, neben dem Studium sogar eine Gesangsausbildung abgeschlossen. „Ich singe, seit ich denken kann!“

Nicole Sicherl, Chorleiterin an der Atterberry Chapel in Frankfurt-Hausen und begeisterte Gospelsängerin, muss lachen, als die Studentin das erzählt. „Ich kenne Binette ja von kleinauf und kann es nur bestätigen“, sagt die 46-Jährige.

Man kennt sich in der Gemeinde in Frankfurt-Hausen, rund 150 Mitglieder hat sie, Tendenz allerdings grade deutlich wachsend, wie Thorsten Ditter, selbst seit vielen Jahren Mitglied der englischsprachigen Kirche, berichtet. „Es ist sehr familiär bei uns, aber zu uns gehören Menschen aus mehr als 30 Nationen, aus Amerika, Afrika und Asien.“

Nicht nur der christliche Glaube verbindet sie, auch die Musik. Denn die Gemeinde, die Ende der 1960er Jahre damals hauptsächlich für schwarze US-Soldaten und deren Familien in der Frankfurter Atterberry-Kaserne entstand, pflegt besonders das Gospelsingen. „Die Menschen sehnen sich nach lebendiger Spiritualität“, sagt Ditter.

Zuhören und Mitsingen Zu dem von Collins Nyandeje geleiteten Gospel-Workshop in der Karwoche, 3. bis 6. April, jeweils ab 19 Uhr, kann man sich noch anmelden unter admin@atterberrychapel.org. Die Teilnahme kostet 25 Euro. Das Gospelkonzert selbst ist am Ostersonntag, 18 Uhr, in der Atterberry Chapel zu hören, Rossittener Straße 19, in Frankfurt-Hausen. Karten gibt es zu 24 Euro, ebenfalls unter admin@atterberrychapel.org. aph

Überregional bekannt ist vor allem Gemeindemitglied Collins Nyandeje, der Musik und Soziologie studiert hat und auch in Mainz und Offenbach Chöre leitet. Der gebürtige Kenianer ist ein herzlicher, strahlender Mann, und schon als Binette, Nicole und er ein paar Takte für das Bild des FR-Fotografen singen, da scheint sich der ganze weite leere Raum der Kapelle zu verändern. Die Atmosphäre wird fröhlich und festlich. Man kann sich da schon ganz gut vorstellen, wie viel Atmosphäre die sonntäglichen Gottesdienste haben dürften, die stets vom rund 20-köpfigen Gospelchor begleitet werden.

Was bedeutet ihm Musik? Er muss nicht lange überlegen. „Das ist mein Leben! Meine Mutter hat Gospelmusik sehr geliebt“, berichtet er. „In der Schule gab es Klassik, zu Hause Gospel!“ Viele Menschen merkten gar nicht, da ist er sich sicher, wie wichtig Musik für sie sei. „Sie genießen sie, und das bringt ihr Leben in Balance. Schon kleine Kinder reagieren positiv auf Töne.“

Collins Nyandeje bietet regelmäßig Gospel-Workshops an wie jetzt wieder in der Karwoche. Vier Tage lang probt der 35-Jährige mit Musikbegeisterten für ein Konzert am Ostersonntag. Wer mitmachen will, muss keine Noten lesen können, sollte sich aber anstecken lassen von der musikalischen Leidenschaft des Dirigenten. „Erst mal sollte man die Musik genießen“, sagt er schwärmerisch. „Und loslassen! Wichtig ist doch, dass man Spaß hat beim Singen. Am Ende hat man Liebe im Herzen!“