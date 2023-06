Frankfurt: Selfies mit Leroy, Emre und Kevin

Von: Timur Tinç

Die Mädchen von Kickers 16 posieren mit Nationalspieler Leroy Sané. © dpa

365 Tage vor der Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land rühren der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Stadt Frankfurt die Werbetrommel an der Hauptwache.

Verhaltener Jubel brandet an der Frankfurter Hauptwache auf, als Hansi Flick, Kevin Trapp, Leroy Sané und Emre Can den Kunstrasen betreten. Hinter der Bande stehen rund 200 Schaulustige, die zufällig vorbeigekommen sind und sich fragen, warum hier ein großes Tor aufgebaut ist. Die riesige blaue Tafel dahinter verrät: ein Jahr noch bis zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Gastgeberstädte rühren die Werbetrommel für das Turnier im eigenen Land. Kurzfristig hat sich der DFB entschlossen, Flick und Co. zwecks Fanbindung an die Hauptwache zu schicken. Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) erinnert sich gerne an das Sommermärchen 2006 zurück, als der Fußball die Nation bei der Heim-Weltmeisterschaft geeint hat. „Ich wünsche mir auch dieses Mal faire und sichere Spiele und einen Europameister Deutschland“, sagte Josef. Wünschen darf der Oberbürgermeister es sich ja.

Sportlich läuft es aber für die DFB-Elf nach dem peinlichen WM-Vorrunden-Aus immer noch nicht. Zuletzt gab es ein 3:3 im Testspiel gegen die Ukraine. Am Freitag geht es nach Polen zur Partie in der Nations League. Für die Heim-EM muss sich die Nationalmannschaft nicht qualifizieren. Das dritte Gruppenspiel der DFB-Elf wird in Frankfurt ausgetragen.

Emre Can, gebürtiger Frankfurter und Spieler von Borussia Dortmund, erinnert sich in seinem kurzen Statement gerne an die Zeit bei der WM 2006 zurück, wo er „ein paar Hundert Meter weiter mit Freunden“ die Spiele geguckt hat. Seinerzeit gab es die „Main-Arena“ mit einem riesigen Videowürfel auf dem Fluss.

Für die Fußball-EM will die Stadt Frankfurt rund 30 Millionen investieren und das Mainufer zu einer Fanmeile machen. „Es gibt unterschiedliche Überlegungen. Zum Beispiel, ob man musikalische Veranstaltungen im Kontext der deutschen Gegner aussucht“, berichtet Josef von den Planungen.

Der Ausflug für Flick, Trapp, Can und Sané war nach einer halben Stunde schnell wieder beendet. Sie trafen ihre Elfmeterschüsse, wobei Trapps gerade so reinkullerte. Anschließend durften die E-Jugend-Jungs vom TuS Makkabi und die E-Jugend-Mädchen von Kickers 16 den Stars ganz nah auf dem Rasen sein. Sie bekamen neue Deutschland-Trikots, die sie sich sofort überstreiften und unterschreiben ließen. Während lautete Musik über die Lautsprecher wummerte, wurden weitere Kindertrikots an das Publikum verteilt. Für die richtigen Fernsehbilder – Flick beim Autogramm schreiben – werden die Bob-Olympiasiegerinnen Laura Nolte und Deborah Levi, ihres Zeichens Frankfurter EM-Botschaftern, nonchalant zur Seite gebeten. Danach ist der kurze Ausflug für Flick und Co. wieder zu Ende. Sie steigen ins Auto und fahren davon. An der Hauptwache wird weiter gekickt. 365 Elfmeter insgesamt. Für jeden Tag bis zur EM einer.