Frankfurt: Salsa am Eisernen Steg

Von: Michael Theil

Sommer am Main: Kinder haben Spaß mit Seifenblasen © Michael Schick

Das Mainufer wird ganz kubanisch: Bei der Ferienaktion „Sommer am Main“ ist die Stimmung karibisch

Es ist der vorletzte Tag der mehrwöchigen Aktion „Sommer am Main“. Am Samstagnachmittag ist es zwischen Alter Brücke und Untermainbrücke noch erstaunlich ruhig. Vereinzelt lassen sich Menschen mit einem kühlen Getränk auf den Sitzbänken nieder. Mit dem Auftritt der „Casa Cultural Cubana“ wird der Mainkai gegen Abend aber immer belebter. Der Verein hat dort Percussion-Workshops angeboten und im Anschluss zum Salsa-Tanz mit Live-Musik eingeladen.

Juan Bauste Granda zählt im Takt. Der 51-Jährige kommt aus Kuba und zeigt Besucher:innen den Umgang mit den Claves. Karolina und ihre Freundin Olivia schlagen die beiden runden Holzstäbe im Rhythmus aneinander. In Kuba gebe es viele verschiedene Rhythmen, erklärt Granda. Der „Rumba Cubana“ sei aber der bekannteste. „Er identifiziert unsere Kultur“, sagt er.

Besonders schwierig wird es, als Karolina und Olivia den Takt selbst halten müssen und Granda dazu auf den Kongas, spielt. „Eigentlich geht das noch viel schneller“, sagt der Musiker und lacht. Er habe in Kuba Kontrabass studiert und dabei auch Percussion gelernt. Mittlerweile lebe er seit mehr als zehn Jahren in Deutschland. In Frankfurt-Bornheim habe er seine Musikschule. „Zusammen Musik machen verbindet“, sagt er. Der Rhythmus sei für ihn aber auch ein Stück Heimat.

„Wir wollten auch mal ein bisschen Bewegung und nicht nur zu Hause Kuchen essen“, sagt Karolina. Die Freundinnen seien extra wegen des Workshops gekommen. Seit der Pandemie plane sie bereits, einen Salsa-Kurs zu belegen. „Es ist toll, dass so etwas gemacht wird. Auch am Main mit den vielen Leuten“, sagt Olivia. Aufgrund der Hitze würden sie jetzt „am liebsten in den Main springen“. Aber jetzt freuen sie sich erstmal aufs Tanzen.

Gegen Abend wird die Stimmung ausgelassener. Kubanische Musik schallt über den Mainkai. Eine Percussion-Gruppe trommelt dazu. Paare beginnen zu Tanzen und nach und nach bildet sich eine große Menschentraube um sie. Mittendrin sind Renate und Thomas, beide Anfang 60. Seit 10 Jahren tanze das Paar schon Salsa. „Es ist ein Tanz der Lebensfreude ausdrückt“, sagt Renate. Im Gegensatz zu den Standardtänzen können man Salsa auch gut im Freien tanzen, fügt Thomas hinzu.

Etwa 50 Meter abseits vom Geschehen befindet sich der Container-Stand des bekannten Frankfurter Kiosks „Yok Yok“. Mit seiner Lage sei er aber nicht unzufrieden, sagt Marc Frantz, der am Stand aushilft. Das „Wirtschaftliche“ stehe hier nicht im Vordergrund. Viel mehr ginge es darum, die Stadt zu beleben.