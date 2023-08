Frankfurt: Rund 2500 starten beim City-Triathlon

Fünf verschiedene Wettbewerbe / Einschränkungen und Umleitungen für Straßenverkehr

Es ist nur die kleine Ausgabe des Ironman, doch die wird immer größer. Der City-Triathlon in Frankfurt bietet an diesem Sonntag erstmals fünf verschiedene Wettbewerbe an. Neben den bisher schon etablierten Distanzen Sprint, Jedermann, Mittel und Olympisch wird nun erstmals Swim&Bike angeboten für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr viel laufen können. Die insgesamt 2500 Startplätze für die fünf Wettbewerbe seien so gut wie vergeben, teilte das Veranstalterteam mit. Den City-Triathlon in Frankfurt gibt es seit 2010. Damals war er im September über die Bühne gegangen, mittlerweile hat er einen festen Termin am ersten Augustwochenende und ist sukzessive größer geworden. 2014 kam die Sprintdistanz dazu, 2017 wurde die Veranstaltung um die Mitteldistanz ergänzt, nun gibt es auch noch den Duathlon für Fußlahme.

Geschwommen wird im Langener Waldsee, wo es am Sonntag bereits um 6.30 Uhr losgeht. Wegen des anschließenden Radfahrrennens wird es für die Öffentlichkeit am Sonntag bis in den frühen Nachmittag zu Einschränkungen kommen, vor allem am Mainufer, auf der Mainzer Landstraße und der Kaiserstraße. Die Laufstrecken starten dann am Goetheplatz, das Ziel ist an der Hauptwache. Dort wird es schon ab Freitag bis Sonntag eine Triathlon-Messe und ein Streetfood-Festival geben. Vor allem aber am Sonntag kommt es wegen der Laufdisziplinen zu zahlreichen Straßensperren und Parkverboten in der Innenstadt.

Auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt es wegen der Straßensperrungen zu zahlreichen Einschränkungen. So müssen die Straßenbahnlinien 10, 11, 12, 14, 15, 16 und 17 jeweils Umleitungen fahren. Auch elf Buslinien fahren Umleitungen, verkehren nur auf Teilstrecken oder nehmen ihren Betrieb erst später auf, wie die Nahverkehrsgesellschaft Traffiq mitteilte. Informationen zu den Fahrplänen und diversen Umleitungen gibt es am RMV-Servicetelefon unter 069 /242 480 24 oder auf www.rmv-frankfurt.de im Internet.

Mehr Informationen zum City-Triathlon sind im Internet nachzulesen unter www.frankfurt-city-triathlon.de