Frankfurt: Rossini-Express rollt an

Von: Anja Laud

Teilen

Szene aus der „Seidenen Leiter“: Violeta Samon (Giulia), Timon Führ (ihr Diener Germano), Philipp Hunscha (Poet) und Harald Mathes (Schaffner) proben. © Renate Hoyer

Die Kammeroper Frankfurt führt im Palmengarten die komische Oper „Die seidene Leiter“ in deutscher Sprache auf. Premiere ist am Samstag

Mit einem Lächeln betritt eine Besucherin, angezogen von Musik und Gesang, den Musikpavillon im Palmengarten. An diesem Wochenende wird der „Rossini-Express“ der Kammeroper Frankfurt im wahrsten Sinne des Wortes in die Sommersaison rasen, vorab nimmt er aber erst einmal nur Fahrt auf. Die Kammeroper probt in diesen Tagen „Die seidene Leiter“, eine Farsa Comica in einem Akt von Gioachino Rossini, in der es um Irrungen und Wirrungen in der Liebe geht. Premiere ist an diesem Samstag, danach sind Aufführungen bis zum 5. August angesetzt.

„Was soll ich Armer nur machen?“, singt Bartosz Jankowski, während er wie Hamlet einen Totenschädel in der Hand hält. Der in Breslau geborene Tenor spielt Dorvil, der nachts über die titelgebende seidene Leiter auf den Balkon von Giulia, gesungen von der ukrainischen Sopranistin Violeta Samon, klettert, um mit ihr die Nacht zu verbringen. Er und das Mündel des reichen Dormont haben heimlich geheiratet, doch ihr Vormund will sie an einen anderen verkuppeln. Der Liebe seiner Liebsten nicht sicher, quält Dorvil die Eifersucht.

„Die Irrungen und Wirrungen der Liebe sind ein aktuelles Thema, gerade in harten Zeiten wie wir sie gerade haben“, sagt Regisseur Rainer Pudenz, ein Spezialist für die Opern Rossinis, zur Auswahl der „Seidenen Leiter“ für das diesjährige Sommervergnügen im Palmengarten. Im vorigen Jahr hatte die Kammeroper dort mit großem Erfolg zum ersten Mal überhaupt in Frankfurt „Die glückliche Täuschung“, ebenfalls aus der frühen Schaffensphase des italienischen Komponisten, aufgeführt. Die „Seidene Leiter“, die das seit über 40 Jahren bestehende private Musiktheaterensemble vor 35 Jahren schon einmal auf die Bühne brachte, sei eine unterhaltsame Komödie mit starken Charakteren, die es zu ergründen lohne. Zudem sei die Musik leicht, aber dennoch intensiv und anspruchsvoll, sagt der Regisseur. Und der Gesang wird, wie immer bei der Kammeroper, in deutscher Sprache, ohne Mikrofone oder sonstige elektronische Hilfsmittel auf die Bühne gebracht.

Die Handlung lässt Rainer Pudenz in der Orchestermuschel nicht, wie bei traditionellen Inszenierungen, vor einem italienischen Palazzo, sondern vor einem Zug, dem „Rossini-Express“, spielen. Er sieht fast so aus wie der berühmte Orient-Express und steht an einer Piazza mit weißem Springbrunnen, roten Tischen und Stühlen am Rande. Das Ensemble trägt Kleidung, wie sie in den 1960er Jahren üblich war. Inspiriert haben ihn zu dem Bühnenbild die Filme des italienischen Regisseurs Federico Fellini. „Der Rossini des letzten Jahrhunderts im Film“, ergänzt Pudenz mit einigem Vergnügen.

Anspruch der Kammeroper ist es, mit ihren Inszenierungen und der Wahl der Spielorte Menschen zu erreichen, die sonst den Weg zu Opernhäusern scheuen, und sie will vor allem bei Kindern und Jugendlichen eine Liebe zur Oper erwecken. Aus diesem Grund will das Ensemble im nächsten Jahr auch mit Schulen zusammenarbeiten.

Oper im Palmengarten Gioachino Rossinis einaktige Oper „Die seidene Leiter“ in der Inszenierung der Kammeroper Frankfurt hat am Samstag, 8. Juli, 20 Uhr, im Palmengarten Premiere. Weitere Aufführungen sind für Mittwoch, 12. Juli, Freitag, 14. Juli, Samstag, 15. Juli, Mittwoch, 19.Juli, Freitag, 21. Juli, Samstag, 22. Juli, Mittwoch, 26. Juli, Freitag, 28. Juli, Samstag, 29. Juli, Mittwoch, 2. August, Freitag, 4. August, und Samstag, 5. August, angesetzt. Die Vorstellungen, alle in deutscher Sprache, beginnen jeweils um 20 Uhr. Bei Regenwetter finden sie konzertant statt. Aufführungsort ist der Musikpavillon im Palmengarten, der über die Eingänge in der Bockenheimer Landstraße /Palmengartenstraße 11 sowie über die Siesmayerstraße 63 erreicht werden kann. Eintrittskarten sind bei Frankfurt Ticket unter der Telefonnummer 069 /134 040 0 sowie per E-Mail an pudenz@kammeroper-frankfurt.de erhältlich. Sie können auch an der Kasse des Palmengartens und an der Abendkasse erstanden werden. Weitere Informationen zur Kammeroper Frankfurt, speziell auch zum Förderverein, der unter anderem Spenden sammelt, gibt es online. lad www.kammeroper-frankfurt.de

Während Dirigent Daniel Stratievsky, der seit 2019 bei der Kammeroper arbeitet, bei der Bühnenprobe mit dem Orchester und Sänger:innen nach einem ersten Teildurchlauf noch einmal einzelne Passagen durchgeht, beobachten Schüler:innen der Elisabethenschule geduldig, wie die Musiker:innen spielen. „Wir sind zum Schnuppern hier“, sagt ihre Musiklehrerin Britta Hardt. Die Kammeroper hat das Gymnasium im Nordend und das Goethe-Gymnasium im Westend zu einer Kooperation eingeladen. Ensemblemitglieder sollen, so die Idee, in die Schulen gehen, um mit Schüler:innen der Musikklassen, die vier statt zwei Wochenstunden Musik haben, die Entwicklung einer Inszenierung durchzugehen, aber auch um sie anzuregen, selbst eine Oper zu schreiben.

„In Bad Homburg haben wir schon einmal ein solches Projekt gemacht“, erzählt Pudenz. Zunächst hätten die Schüler:innen ablehnend reagiert. Statt mit Oper und klassischer Musik wollten sie sich lieber mit Beyoncé und Alice Cooper beschäftigen. „Dann haben wir gemeinsam ein Stück mit Beyoncé, Alice Cooper und Bach gemacht. Die werden nie vergessen, was Barock ist“, sagt er.

Otto, einer der Schüler aus Britta Hardts fünfter Klasse, war zweimal in der Oper, zweimal hat er Mozarts „Zauberföte“ gesehen. „Ich mag Opern nicht so gerne, weil ich nicht immer alles verstehen kann“, sagt der Elfjährige. Klassenkameradin Cosima (10) war mit ihren Eltern in Darmstadt schon häufiger in der Oper. Opern seien besser als Konzerte, bei denen ein Orchester spiele und niemand auf der Bühne stehe. Die beiden sind sich einig, dass ihnen ein Projekt, bei dem sie selbst auf der Bühne stehen könnten, Spaß machen würde.

Rainer Pudenz hofft derweil, dass der „Rossini-Express“ nicht durch schlechtes Wetter ausgebremst wird. Für die Premiere ist schönes Wetter angesagt. Er hofft, dass dies anhält, denn die Kammeroper erhält zwar städtische Zuschüsse, ist aber auf die Einnahmen aus dem Kartenverkauf zur Finanzierung des Sommervergnügens auf der „schönsten Freiluftbühne Europas“ angewiesen.

Das Orchester der Kammeroper geht bei den Proben einzelne Passagen durch. © Renate Hoyer

Regisseur Rainer Pudenz vor dem „Rossini-Express“. © Renate Hoyer

Die Sopranistin Violeta Samon stammt aus der Ukraine. © Renate Hoyer