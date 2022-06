Frankfurt: Rosenfest ohne Lichter im Palmengarten

Von: Thomas Stillbauer

So war’s mal: lauschiges Rosen- und Lichterfest mit Teelicht-Mustern. © Jochen Günther / jgfoto

Der Palmengarten feiert die Blüte von Montag an eine Woche lang – und das große Fest diesmal dezenter als gewohnt.

Drei Jahre lang hat die Pandemie den Palmengarten daran gehindert, die Rosenblüte gebührend zu feiern. Jetzt geht es wieder: „Wir widmen ihr in diesem Jahr daher gleich eine ganze Rosenwoche statt nur eines Wochenendes, mit einem spannenden Programm für alle“, kündigt Palmengarten-Direktorin Katja Heubach an.

Höhepunkt im Sommer war stets das Rosenfest-Wochenende, Publikumsmagnet ohnegleichen. Wie wird es diesmal, am 18. und 19. Juni? „Das Angebot am Wochenende haben wir mit besonderem Blick auf Familien ausgewählt, mit dem Ziel, dem ursprünglichen Gedanken des Rosenfestes im Palmengarten wieder ein Stück näherzukommen“, sagt Heubach, „ein familiäres Picknick inmitten üppiger Rosen und der ruhespendenden Pflanzenkulisse des Palmengartens.“

Zum Angebot am Wochenende gehört etwa Musik von Gregor Praml mit „Bass en Solo“, das Danzer/Lejeune-Duo spielt Jazz- und Latin-Classics, ebenso das Danzer/Scales-Duo (jeweils Saxophon und Gitarre). Am Sonntag laden „trois á la fois“ zum Frühschoppen am Oktogonbrunnen ein (Jazz-Standards und brasilianische Klassiker). Anja Jenichen und Petra Scheschonka tragen Fünf-Minuten-Lyrik zum Sonntag bei. „Das musikalische Angebot ist dieses Jahr dezenter, die Flächen für ein Picknick sind gekennzeichnet, auf ein Feuerwerk und Teelichter im Garten verzichten wir“, sagt Heubach.

Keine Teelichter? „Der Palmengarten ist Schau- und Wissenschaftsgarten zugleich“, sagt Heubach. „Als solcher wollen wir Natur- und Kulturerlebnisse schaffen, wollen Schönes zeigen. Und das gelingt uns eben nur, wenn wir dabei schonend mit eben diesem Garten umgehen, wir ihn nachhaltig bewirtschaften und ihm auch ausreichend Ruhe zur Regeneration und zum Gedeihen geben.“ Ein feines und schonend arrangiertes Programm rund um die Rose werde dieser Verantwortung für den Palmengarten gerecht.

Klar, dass die Gärtnerinnen und Gärtner für die Woche vom 13. bis zum 19. Juni das Areal rund ums Haus Rosenbrunn schön machen: mit zusätzlichen Rosenbüschen und -stämmen, Kletter- und Strauchrosen, mit Hortensien, Campanula und Chrysanthemum. Sie geben Tipps zur Rosenpflege: am Donnerstag, 16., Samstag, 18., sowie Sonntag, 19. Juni, jeweils von 11 bis 15 Uhr.

Während der Rosenwoche gibt es außerdem Führungen, eine Autorinnenlesung mit Sabine Börchers aus dem Jubiläumsband „Der Palmengarten. Wo Frankfurts grünes Herz schlägt“, eine akustische Führung („Soundwalk“) mit den Klangkünstlern Tobias Schmitt und Lasse-Marc Riek sowie einen Zeichenkurs mit Botanik-Malerin Sue Hénon. Für Soundwalk und Zeichenkurs ist die Anmeldung per E-Mail nötig: palmengarten.kultur@stadt-frankfurt.de

Das Wochenend-Programm läuft jeweils von 10 bis 19 Uhr. Tagestickets (14 Euro, ermäßigt sieben) und Familienticket (25 Euro) sind ausschließlich im Vorverkauf auf frankfurtticket.de erhältlich. Es gibt keine Tages- oder Abendkasse. Das gilt auch für ein Konzert der Berliner Band Dota am Samstagabend, 18. Juni, im Musikpavillon.

Alle Informationen zum Rosenwochenende, 18./19. Juni: palmengarten.de