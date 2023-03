Frankfurt: Roger Waters will Auftritt einklagen

Von: Florian Leclerc

Roger Waters bei einem Konzert in Helsinki (Archivbild, 2018). © dpa

Der Musiker Roger Waters wehrt sich gegen die Absage seines Konzerts in der Frankfurter Festhalle. Mehrere Prominente unterstützen ihn.

Der Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters will gerichtlich gegen die Absage seines Konzerts in Frankfurt vorgehen. Die Absage sei „verfassungswidrig“ und „ungerechtfertigt“, teilte sein Management mit. Roger Waters sei nicht antisemitisch und übe lediglich sein Recht auf freie Meinungsäußerung aus. In der Frankfurter Festhalle will Roger Waters am 28. Mai auftreten. Es werden immer noch Karten verkauft.

Zuvor hatten die Gesellschafter der Messe Frankfurt, die Stadt Frankfurt und das Land Hessen, die Messe-Geschäftsführung angewiesen, das Konzert abzusagen. Die Gesellschafter begründeten das mit politischen Botschaften des Musikers, die sie als antisemitisch einstufen.

Peter Gabriel und Eric Clapton unterstützen Roger Waters

Dazu zählt ein Ballon in Schweineform, den Waters bei einem Konzert aufsteigen ließ. Auf dem Ballon war unter anderem ein Judenstern zu sehen. Roger Waters unterstütze darüber hinaus die Boykottbewegung BDS. Der Bundestag hat BDS als antisemitisch eingestuft.

Auf der Plattform change.org setzen sich unterdessen mehrere Prominente dafür ein, dass Roger Waters in Deutschland auftreten kann. Zu den Unterstützern zählen die Musiker Brian Eno, Peter Gabriel, Eric Clapton, die Schauspielerin Susan Sarandon und der Sprachwissenschaftler Noam Chomsky.

Sie sehen in der Konzertabsage den Versuch, Roger Waters „zum Schweigen“ zu bringen. Auf seiner Website hat sich Roger Waters bereits gegen „Verleumdungen“ gewehrt. Er plane weiterhin Konzerte in Frankfurt, München, Hamburg, Köln, Berlin.

