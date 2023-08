RMV warnt vor Einschränkungen im ÖPNV - Erneut geht das Personal aus

Von: Florian Dörr

In Frankfurt warnt der RMV vor Einschränkungen im ÖPNV. Offenbar geht erneut das Personal aus.

Frankfurt - Es hakt - einmal mehr - im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Frankfurt. Dieses Mal scheinen vor allem die Busse betroffen. So heißt es beim Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), dass am Mittwoch (9. August) bis in die späten Abendstunden mit Fahrtausfällen auf diversen Routen zu rechnen ist.

Busse fallen in Frankfurt aus - Erneut Personalprobleme als Grund

Das Problem herrscht bereits seit den Morgenstunden. Hintergrund ist demnach Personalmangel in Frankfurt. Betroffen sind folgende Buslinien, die teilweise in der Regel stark frequentiert sind:

30

31

M32

M34

37

38

39

40

M43

M46

51

61

63

64

Aktuell (Stand: 12.33 Uhr) ist laut RMV bis etwa 22 Uhr mit Fahrtausfällen auf den gelisteten Busrouten in Frankfurt zu rechnen. Zwischenzeitlich hieß es, dass ÖPNV-Nutzer auch am Donnerstag (10. August) auf Einschränkungen einstellen müssen. Das scheint nun jedoch nicht mehr der Fall zu sein.

Busfahrer in Frankfurt müssen sich am Mittwoch (9. August) auf Einschränkungen einstellen. (Symbolbild) © brennweiteffm/imago

Immer wieder Personalprobleme bei RMV: ÖPNV-Einschränkungen in Frankfurt

Personalmangel ist seit einiger Zeit ein immer wieder aufkommendes Problem in Frankfurt und darüber hinaus. Eklatant war es etwa Ende vergangenen Jahres, als S-Bahn-Linien über Wochen nur eingeschränkt fuhren. Damals war der hohe Krankenstand bei Fahr- sowie Stellwerkpersonal der Hintergrund. Am vergangenen Freitag (4. August) warnte der RMV zuletzt vor Ausfällen bei insgesamt 17 Busverbindungen in Frankfurt. Auch da waren die stark frequentierten Linien 30, M32, M34, M43, M46 und 61 betroffen, sie finden sich nun wieder auf der Liste der betroffenen Verbindungen.

ÖPNV-Nutzer in Frankfurt waren zuletzt ohnehin leidgeplagt. Zwei U- und vier S-Bahnen fahren derzeit nicht durch die Frankfurter City. Nicht immer reicht der Ersatzverkehr aus. Nun kommt der Personalmangel im Busverkehr dazu. (fd)