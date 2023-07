Frankfurt: Richtfest für „Haus der Horizonte“

Richtfest am Dunantring. Michael Forst © Michael Forst

Der Ersatzbau für das Kinderhaus Frank soll im ersten Quartal 2024 bezugsfertig sein

Die Erleichterung war den Verantwortlichen deutlich anzumerken, als Zimmermeister Christopher Rinn vom Dach des zweistöckigen „Haus der Horizonte“ erst gereimte Worte nach unten richtete und dann ein Glas hinterherschickte, das klirrend am Boden zerspringt. Damit wurde nach altem Brauch das Richtfest vollzogen für einen ambitionierten Bau, der mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen hatte, wie Caspar Söling in seiner Rede berichtete. Er ist Geschäftsführer der Sankt Vincenzstift gGmbH, Bauherrin des Hauses. Corona, Lieferschwierigkeiten und Handwerkermangel, sagte er, hätten für eine Verzögerung von fast zwei Jahren gesorgt.

Seine Pforten öffnen wird das Haus voraussichtlich im ersten Quartal des nächsten Jahres für insgesamt 26 Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten. Geplant sind insgesamt sechs Wohngruppen auf zwei Etagen. Damit sollen familienähnliche Strukturen geschaffen werden, wie Brita Maurer bei einem Rundgang durch die Baustelle erläutert.

Sie ist die Leiterin des Verbunds Alfred-Delp-Haus, der die Einrichtung künftig betreiben wird. Dass die sechs Gruppen jeweils nur von den Kindern und einem festen Betreiber gebildet würden, sei ein großer Vorteil und helfe, viel individueller auf die Bedürfnisse der künftigen Bewohner:innen einzugehen.

Ähnlich schwierig, wie sich der Bau gestaltete, ist nun ihre Aufgabe, in Zeiten des Fachkräftemangels geeignetes Personal zu finden. „Aber wir sind auf einem guten Weg“, sagte sie. Besonders schön finde sie, dass sich die schon gefundenen Mitarbeiter „gezielt wegen des Neubaus beworben haben – sie haben Lust, hier gemeinsam etwas aufzubauen“. Es seien „Überzeugungstäter und Vollblutpädagogen“. Immerhin sei die Tinte unter den Verträgen mit der Hausleitung, dem Psychologen, zwei intern wechselnden Mitarbeitern und drei Fachkräften bereits trocken. „Wir stellen die Mitarbeiter bewusst jetzt schon ein, um sie bei uns in den vorhandenen Einrichtungen zu qualifizieren“, erläuterte Brita Maurer.

So gebe es etwas Kurse in Deeskalationstraining und anderen pädagogischen Methoden. Damit seien die Mitarbeiter schon angemessen vorbereitet, denn „der Start wird noch aufregend genug“.

Was derzeit zwischen der Wohnbebauung am Dunantring und den Sulzbachwiesen entsteht, ist der Ersatzbau für das Kinderhaus Frank, das seit 1999 seinen Standort in Sossenheim hatte. Dort waren schwerstbehinderte Kinder und Jugendliche untergebracht – doch immer mehr Eltern betreuen ihre Kinder mittlerweile mit Hilfe verschiedener Pflegedienste ambulant zu Hause. Deshalb richtet sich das „Haus der Horizonte“ nun an eine etwa andere Klientel: junge Menschen mit geistiger Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten. Sie kommen nach Sölings Angaben teils aus Frankfurt, teils aus anderen Einrichtungen.

Ihnen werden künftig Einzelzimmer zur Verfügung stehen, die alle über ein eigenes Bad verfügen, hinzu kommen pro Wohneinheit ein großzügiger Wohn- und Essbereich, eine Küche und Loggia sowie im Erdgeschoss ein Gartenzugang. Im vierten Flügel sind Mehrzweckräume für die Gestaltung des Tages sowie für Büro- und Funktionsräume untergebracht.

Der sternförmige Grundriss soll kurze Wege für die Mitarbeiter:innen und Synergieeffekte zwischen den Wohngruppen ermöglichen.

Schon jetzt lobte Söling die gute Zusammenarbeit mit den Nachbarn, Bürger:innen, Vereinen und Gemeinden. Pastoralreferent Michael Ickstadt teilte beim Spatenstich den Segen aus.