Frankfurt: Rettungsdienste kritisieren Poller

Von: Boris Schlepper

Teilen

Ein Hindernis: Die Poller an der Cronstettenstraße. © Rolf Oeser

Die Einsatzfahrzeuge in Frankfurt benötigen zu viel Zeit, um die neuen Sperren im Nordend aufzuschließen.

Die vier Rettungsdienste in Frankfurt sind sich einig: Die neuen Poller in der Cronstettenstraße kosten die Einsatzfahrzeuge zu viel Zeit. Mehrere Minuten benötigten sie, um die Sperren, auf- und wieder zuzuschließen. Nachdem in der vergangenen Woche zunächst der Geschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bunds, Thomas Müller-Witte, die Poller als „fahrlässig“ kritisiert hatte, haben auch der Malteser Hilfsdienst, das Deutsche-Rote-Kreuz und die Johanniter-Unfall-Hilfe die Bedenken auf Anfrage der FR geteilt. Zudem bemängeln alle, dass mehrere Straßen in Frankfurt nur noch einspurig zu befahren sind.

Poller, die Rettungsdienste mit einem Schlüssel öffnen könnten, seien etwa an Sportplätzen praktikabel, sagt DRK-Geschäftsführer Dierk Dallwitz. Ansonsten seien sie „indiskutabel“. Es nehme zu viel Zeit in Anspruch. „Die vier bis fünf Minuten können entscheidend sein.“

Auch seien die Poller häufig „eklig“, sagt der Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe, Oliver Pitsch. Im besten Fall habe ein Hund dagegen gepinkelt, im Bahnhofsviertel sei es oft schlimmer. Nötig sei es deshalb, Handschuhe an- und auszuziehen, was noch mehr Zeit koste.

Wie die Poller unter realen Bedingungen funktionieren, zeigt ein Video, das ein Anwohner jüngst aufgenommen hat. Darauf ist ein Rettungswagen im Einsatz zu sehen, der auf die Sperre am Frauensteinplatz zufährt, dann zurückstößt, und eine andere Route einschlägt. Fotografiert hat der Anlieger zudem einen Notarzt, der zwei Poller öffnet, dann jedoch über den Bürgersteig fährt, um auf den westlichen Abschnitt der Cronstettenstraße zu gelangen, anstatt zwei weitere Poller aufzuschließen.

Dabei seien es keineswegs nur die Poller, die die Rettungsdienste verzögerten, kritisieren die vier Hilfsorganisationen. Ähnlich verhalte es sich mit den von der Fahrbahn abgegrenzten Fahrradstreifen, sagt Markus Schips, Bezirksgeschäftsführer Hessen des Malteser Hilfsdiensts. An verschiedenen Stellen, wo es nur noch einspurige Fahrbahnen gebe, „ist ein Ausweichen der Autofahrer kaum noch möglich“. Das erhöhe den Stress, sowohl bei den Besatzungen eines Rettungswagens als auch bei den anderen Verkehrsteilnehmenden „und birgt ein gewisses Unfallrisiko“. Auch die Rettungswagen selbst könnten die Schwellen nicht überfahren, sagt Dierk Dallwitz. In Frankfurt gebe es derzeit „keine intelligente Lösungen“, moniert Oliver Pitsch, „sondern nur mechanische“. Dabei wäre es wesentlich sinnvoller, etwa Schranken oder versenkbare Poller einzusetzen. Alle vier Rettungsdienste monieren, dass sie nicht stärker in die Verkehrsplanung eingebunden werden.

Nach Aussage der Branddirektion, die in die Planung an der Cronstettenstraße einbezogen war, sei es grundsätzlich „nicht vorgesehen und nötig“, die Poller aufzuschließen, informiert Feuerwehrsprecher Florian Ritter. Die Behörde habe im Vorfeld die geänderte Anfahrtssituation für Einsatzfahrzeuge simuliert. Demnach könnten sämtliche Liegenschaften in dem Quartier ohne Öffnen der Sperrpfosten durch Nutzung des umliegenden Straßennetzes noch innerhalb der zulässigen Fahrzeiten erreicht werden, so Ritter, „wenn auch mit Verzögerungen im Vergleich zu vorher“. Seit 2004 habe sich die Eintreffzeit indes deutlich verkürzt, vor allem durch die strategische Verteilung von Rettungswachen.

Nach Aussage des Mobilitätsdezernats ist an der Cronstettenstraße derzeit keine Änderung geplant. Bei den Pollern handele es sich um einen Modalfilter, der Schleichverkehr verhindern solle, so die Referentin des Mobilitätsdezernats Ulrike Gaube auf Anfrage. Die aktuelle Umsetzung entspreche der Beschlusslage des Ortsbeirates. „Selbstverständlich wurde diese wie auch alle weiteren Maßnahmen im Straßenraum mit der Branddirektion abgestimmt.“ Jede Verkehrsänderung bedürfe jedoch der Anpassung in der Nutzung, so Gaube, „und alle Beteiligten müssen sich umstellen“. Vorgesehen sei, im Rahmen der Evaluierung der Gesamtmaßnahme Umgestaltung des Oeder Wegs zu einer fahrradfreundlichen Nebenstraße die Rückmeldungen einzubeziehen.