Suche nach Ex-RAF-Mitglied Burkhard Garweg: Wohnung in Frankfurt durchsucht

Von: Erik Scharf

Ein Fahndungsaufruf des LKA Niedersachsen aus dem Jahr 2016: Gesucht werden unter anderem Burkhard Garweg (r.) und Ernst-Volker Staub. (Archivfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Die Suche nach Burkhard Garweg geht weiter. Ermittler durchsuchten am Mittwoch offenbar die Wohnung der Schwester des Ex-RAF-Mitglieds.

Frankfurt – Seit 30 Jahren ist Burkhard Garweg untergetaucht. Nach wie vor wird aber nach ihm gesucht. Gegen das mutmaßliche ehemalige RAF-Mitglied liegt ein internationaler Haftbefehl vor.

Die Ermittler haben in Frankfurt und in Hamburg nun offenbar einen neuen Versuch unternommen, Hinweise auf den Aufenthaltsort von Garweg zu bekommen. Das berichter der Spiegel. Demnach sollen Zielfahnder des Landeskriminalamts am Mittwoch (23. März) die Wohnung der Schwester von Burkhard Garweg durchsucht haben. In Hamburg habe der Fokus auf einem Hotelzimmer gelegen, wo der Bruder von Garweg und dessen Ehefrau übernachtet haben sollen, sowie auf der Hamburger Wohnung der Eltern des mutmaßlichen ehemaligen RAF-Mitglieds.

Burkhard Garweg: Spurensuche bei Angehörigen des Ex-RAF-Mitglieds in Frankfurt

Wie der Spiegel weiter berichtet, hätten die Ermittler Handy und Laptops der Familienangehörigen beschlagnahmt. Die Verwandte würden allerdings nicht als Beschuldigte gelten, sondern als Zeugen. Zudem hätten Ermittler bei den Angehörigen DNA-Vergleichsmaterial entnommen.

Garweg soll auch an Straftaten in den vergangenen Jahren mutmaßlich mitgewirkt haben, allerdings hätten die Ermittler kein DNA-Vergleichsmaterial zur Verfügung gehabt, um Garweg möglicherweise auf die Spur zu kommen, berichtet der Spiegel.

RAF-Trio soll an Sprengung in Weiterstadt beteiligt gewesen sein

Gemeinsam mit Daniela Klette und Ernst-Volker Straub soll Burkhard Garweg seit 1999 Supermärkte und Geldtransporter ausgeraubt haben. Dem ehemaligen RAF-Trio wird zudem vorgeworfen, an der Sprengung des Gefängnisneubaus in Weiterstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) beteiligt gewesen zu sein.

RAF Die Rote Armee Fraktion (RAF) war eine linksextremistische terroristische Vereinigung Deutschland. 1998 löste sie sich auf. Bis dahin war sie für 33 Morde an Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Polizisten, Zollbeamten und amerikanischen Soldaten verantwortlich. Darüber hinaus entführten sie Hanns Martin Schleyer und zogen mehrere Geiselnahmen, Banküberfälle und Sprengstoffattentate mit über 200 Verletzten durch.

Wie der Spiegel weiter berichtet, sollen im Rahmen der Ermittlungen zu einem Überfall auf einen Geldtransporter in Stuhr (Landkreis Diepholz) im Jahr 2015 DNA-Treffer zu Klette und Straub ausgewertet worden sein. Ebenso wie Garweg sind die beiden aber untergetaucht. Die Fahndung nach dem Trio läuft weiter.

Zuletzt fahndete das LKA Niedersachen 2019 öffentlich nach dem RAF-Trio.