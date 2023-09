Frankfurt: Rabatte im Einzelhandel

Die Einkaufstüten sollen recht voll werden. Sauda © Rainer Rüffer

Die Aktionstage „Heimat shoppen“ sollen mehr Menschen in die Geschäfte locken.

Im Kaufhaus Meder hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt die Kampagne „Heimat shoppen“ eröffnet. Die Aktionstage finden dieses Wochenende am 8. und 9. September statt. Für Kund:innen heißt das: Sie können Geld sparen. Mit Rabattaktionen können Geschäfte für sich werben und dabei auch die Bedeutung des lokalen Einzelhandels betonen. Die Kampagne „Main-Viertel“ des Dachverbands der Frankfurter Gewerbevereine unterstützt die IHK dabei. Den beiden Verantwortlichen geht es um Stärkung der lokalen Betriebe. Ulrich Caspar, Präsident der Frankfurter IHK, sieht auch die Kund:innen in der Verantwortung: „Jeder kann mit seinem Einkaufsverhalten beeinflussen, wie sich Einkaufsstraßen entwickeln.“

Die teilnehmenden Geschäfte aus 17 Gemeinden dürfen selbst entscheiden, wie sie die Aktionstage veranstalten. Die IHK hat wiederum 50 000 Einkaufstüten, die mit den Logo der Kampagne bedruckt sind, über die Gewerbevereine verteilt.

Für Ernst Schwarz, den Vorsitzenden des Dachverbands der Gewerbetreibenden in Frankfurt, hat das Projekt eine große Bedeutung. „Das Kaufhaus Meder ist seit 147 Jahren für seine Kunden da und ein Paradebeispiel für einen lokalen Familienbetrieb.“ Solche Geschäfte müssten erhalten bleiben.

Das Kaufhaus ist zum ersten Mal der Veranstaltungsort für die Eröffnung der Kampagne. Geschäftsführer Christian Völker berichtet: „Wir sind ein Familienunternehmen in der fünften Generation, aber auch wir haben in der Corona-Krise einige unserer Kunden verloren.“ Er wollen in seinem Geschäft zeigen, dass Kunden bei ihm, im Unterschied zum Internet, „noch etwas erleben und anfassen“ können.

Doch wieso wenden sich die Menschen von den lokalem Anbietern ab? Alexander Theiss von der IHK Frankfurt sieht neben den Ladenschließungen während der Corona-Krise auch andere Gründe.

Zum einen konzentrierten sich manche Branchen stärker auf den Online-Handel, beispielsweise die Textilindustrie. Zum anderen stiegen durch die Inflation die Kosten. „Viele Menschen drehen jeden Euro zweimal um.“

Laut Schwarz müssen auch die Gewerbevereine ran. „Wenn es irgendwo brennt, dann müssen wir ein Sprachrohr an die Stadt sein. Dabei ist mein Motto: Zusammen sind wir stark.“

Ähnlich sehen das auch die Vorsitzenden vom Gewerbeverein Bornheim, Parminder Kaur und Martina Genzel. „Viele mussten während der Pandemie kämpfen. Daher ist es unsere Aufgabe, die Menschen für den Aktionstag zu motivieren.“