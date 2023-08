Frankfurt: Protest gegen Mainova-Pläne

Klimaschutz

Von Thomas Stillbauer schließen

Klimaschutzgruppen fordern in der Hauptversammlung der Energieversorgerin die Abkehr vom Erdgas. Die Mainova kündigt massive Investitionen an.

Ein Bündnis von Klimagerechtigkeitsgruppen hat am Mittwoch erneut gegen den Plan der Energieversorgerin Mainova demonstriert, ihr Kraftwerk von Kohle- auf Gasbetrieb umzustellen. Sie fordern den direkten Umstieg auf erneuerbare Energieträger. Ort der Mahnwache war diesmal das Hotel Frankfurter Hof, in dem die Mainova-Aktionärinnen und -Aktionäre sich zur Hauptversammlung trafen.

Draußen zeigten Demonstrierende etwa von „Fridays for Future“, Greenpeace und Klimattac Transparente wie „Stoppt die Gaslobby“. Derweil nutzten weitere Gegner:innen fossiler Energiegewinnung die Gelegenheit, sich selbst in der Hauptversammlung zu Wort zu melden. Angehörige des Dachverbands kritischer Aktionärinnen und Aktionäre hatten ihnen dafür Stimmrechte übertragen.

Im Saal sagte „Fridays“-Vertreterin Lena, die Mainova werde ihrer Verantwortung nicht gerecht, den bestmöglichen Klimaschutz zu machen. Wie sich der Konzern den für 2040 geplanten Umstieg von Gas auf Wasserstoff vorstelle, nachdem die Stadt plane, sich 2035 klimaneutral mit Energie zu versorgen, fragte sie.

Die Aktivistin Andrea Mora wollte im Namen einer kolumbianischen Menschenrechtskampagne wissen, ob die Mainova zu Entschädigungszahlungen bereit sei, nachdem sie früher Kohlelieferungen aus Kolumbien bezogen habe und manche Regionen dort immer noch unter den negativen Folgen der Kohleförderung litten.

Alexis Passadakis von Klimattac resümierte später, die Gruppe habe keine zufriedenstellenden Antworten in der Versammlung erhalten – auch nicht von Oberbürgermeister Mike Josef (SPD), der zum Mainova-Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt wurde. „Unsere Befürchtungen haben sich eher noch vergrößert“, sagte Papadakis.

Gewinn mit Erneuerbaren

Der zum Jahresende scheidende Mainova-Vorstandschef Constantin H. Alsheimer berichtete den Aktionären und Aktionärinnen von einem gesunkenen Gewinn vor Steuern in Höhe von 125,4 Millionen Euro im Jahr 2022 (Vorjahr: 165,8). Zuwachs gab es im Segment erneuerbare Energien und Energiedienstleistungen: plus 24,2 auf 32,9 Millionen Euro. Alsheimer kündigte „vor dem Hintergrund der Energiewende“ erhebliche Investitionen in den Ausbau der Strom- und Fernwärmenetze und in die Digitalisierung an. Die Dekarbonisierung der Energieerzeugung stehe „auf der Prioritätenliste unserer Investitionen“. Die angepeilten Zeitpunkte des bundesweiten Kohleausstiegs nannte er jedoch „nicht realistisch: Die schiere Zahl der gewünschten und erforderlichen Wasserstoffkraftwerke ist enorm“. Die Abkehr von fossilen Brennstoffen werde „eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung und weitaus höhere Summen erforderlich machen“, sagte Alsheimer.

Die Linke im Römer kritisierte die Besetzung des Mainova-Aufsichtsrats mit Magistrats- und Koalitionsmitgliedern. Sie stünden „für eine Fortführung der wenig klimafreundlichen und sozialen Unternehmenspolitik der Mainova AG“. Die Fraktion fordert zudem in einem Antrag, dass die Mainova keine neuen Erdgasheizkraftwerke baut.