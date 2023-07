Frankfurt: Protest gegen höhere Sozialmieten der ABG

Von: Sandra Busch

Bei der Kundgebung gab es massive Kritik an der städtischen Wohnungsgesellschaft ABG. Renate Hoyer © Renate Hoyer

Auf dem Römerberg fordert das Bündnis „Eine Stadt für alle!“, dass die Mietererhöhungen der ABG wieder zurückgenommen werden.

Das Bündnis „Eine Stadt für Alle!“ nennt es „abgezockt“. Dass die städtische Wohnungsgesellschaft ABG Frankfurt Holding Mieten im geförderten Wohnungsbau erhöht hat. „Sozialmieter:innen ABGgezockt“ – so steht es auf dem Transparent, das bei der Kundgebung des Bündnisses am Donnerstagnachmittag auf dem Römerberg zu sehen ist. Rolf Engelke vom Bündnis nennt es „eine Katastrophe“. Die sozial Schwächsten bekämen durch die Mieterhöhung „noch einmal extra einen reingewürgt. Und das von einem städtischen Unternehmen“. Das sei in hohem Maße ungerecht.

Die ABG hat Mieten für geförderten Wohnungsbau um bis zu zehn Prozent erhöht. Bei der ABG, der mehr als 54 000 Wohnungen gehören, gilt eigentlich seit 2016 ein sogenannter Mietenstopp, der Mietanstiege auf höchstens fünf Prozent in fünf Jahren begrenzt. „Die Stadt setzt den Mietenstopp aus“, sagt Engelke. Während das Bündnis mit rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor dem Römer protestiert, beginnt die letzte Stadtverordnetenversammlung vor der Sommerpause im Rathaus. „Wir wollen Druck auf die Politik ausüben“, sagt Engelke.

Das Bündnis fordert, dass die Mieterhöhung zurückgenommen wird. Conny Petzold vom Mieterschutzverein „Mieter helfen Mietern“ sagt, dass Anwält:innen des Vereins die Mieterhöhungen geprüft hätten. „Sie sind undurchsichtig, nicht nur für Laien“, so Petzold. „Die rechtlichen Grundlagen sind nicht überall nachvollziehbar und damit angreifbar.“ Die Gerichte würden sich damit in den nächsten Monaten beschäftigen müssen. ABG-Chef Frank Junker hatte die Erhöhungen mit der Kopplung von Sozialmieten an den Verbraucherpreisindex begründet. Die ABG müsse die Mieten entsprechend anpassen.

Für Petzold machen die Politikerinnen und Politiker ihren Job nicht richtig. Die ABG habe einen sozialen Auftrag. Ein 13-köpfiges Team aus Politiker:innen kontrolliere den Aufsichtsrat der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft. „Die ABG kann nicht schalten und walten, wie sie will. Sie bekommt politische Vorgaben.“ Die Politik:innen im Aufsichtsrat müssten für die Einhaltung des Mietenstopps sorgen. Für den Linken-Stadtverordneten Eyup Yilmaz ist die Mieterhöhung „eine Unverschämtheit“. Die ABG habe zuletzt 76,5 Millionen Euro Gewinn gemacht, es könne nicht sein, dass von den Ärmsten jeder Cent genommen werde. Er sagt, dass OB Mike Josef (SPD) die Mietererhöhung „unverzüglich zurücknehmen soll und muss“.