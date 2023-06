Protest-Aktion beim JP-Morgan-Lauf geplant: „Der Klimakiller Nummer 1 unter den Banken“

Von: Robin Kunze

Eine Aktivisten-Gruppe aus Frankfurt demonstriert während des JP-Morgan-Laufs gegen den Veranstalter. Der Vorwurf: Die Bank fördere die fossile Industrie und somit den Klimawandel.

Frankfurt - Am Mittwoch (14. Juni) kommt es in Frankfurt wohl zu einem Kuriosum. Denn dann richtet sich der Zorn der Frankfurter Autofahrer einerseits und der Klima-Aktivisten des „Koala Kollektivs“ andererseits auf ein und dasselbe Ziel: die internationale Bank J.P. Morgan. Die Gründe für die Wut könnten unterschiedlicher allerdings nicht sein. Während Pkw-Fahrer sich über gesperrte Straßen anlässlich des jährlichen JP-Morgan-Laufs aufregen, erheben die Klima-Schützer schwere Vorwürfe gegen das Finanzunternehmen.

„J.P. Morgan ist der Klimakiller Nr. 1 unter den Banken. Durch den Firmenlauf für einen guten Zweck will sich die Bank ein positives Image verschaffen“, betont Kerstin Kreß, Sprecherin der Gruppe, in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig pumpe J.P. Morgan „Milliarden in die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen und macht uns damit alle zu Verlierern“, heißt es weiterhin. Laut der aktuellen Studie „Banking on Climate Chaos“ finanzierte J.P. Morgan zwischen 2016 und 2022 klimaschädliche Kohle-, Öl- und Gasunternehmen mit über 400 Milliarden US Dollar und damit mehr als jede andere Bank. Die Forderung des „Koala Kollektivs“: J.P. Morgan soll „die zukunftsfeindliche Finanzierung von Kohle, Öl und Gas“ einstellen.

Frankfurt: Klima-Aktivisten schicken „T-Rex“ in den JP-Morgan-Lauf

Jedes Jahr treffen sich Firmen aus ganz Deutschland und ihre tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Frankfurt, um gemeinsam die 5,6 Kilometer lange Strecke zu bezwingen. © J.P. Morgan Corporate Challenge

Um dieser Forderung Gehör zu verschaffen, will die Aktivisten-Gruppe den JP-Morgan-Lauf nutzen und selbst zwölf Läufer ins Feld schicken. Allerdings haben sich die Aktivisten ein besonders symbolträchtiges Outfit überlegt: Unter den zehntausenden Teilnehmern sollen die Vertreter des „Koala Kollektivs“ an ihren Tyrannosaurus-Rex-Kostümen zu erkennen sein. In der Pressemitteilung werden die Gründe für die Verkleidung ausgeführt. „Die Dinosaurier symbolisieren zum einen die Rückwärtsgewandtheit der Bank. Zum anderen machen sie darauf aufmerksam, dass aufgrund der menschengemachten Umweltzerstörung bereits zahlreiche Tier- und Pflanzenarten ausgestorben und aktuell über eine Million Arten vom Aussterben bedroht sind. Auch die Lebensgrundlagen der Menschen sind gefährdet“, heißt es im Schreiben.

Unterstützt werden soll die Protest-Aktion durch ein großes Brückenbanner, auf dem am Mittwoch über der Eschersheimer Landstraße „„Climate Killer No. 1“ zu lesen sein soll. Bereits im Vorfeld des Firmenlaufs habe das „Koala Kollektiv“ eine Petition gestartet und dabei Briefe an hunderte teilnehmende Unternehmen verschickt, um auf die Forderung und deren Hintergründe aufmerksam zu machen. Damit gebe man Läufern und Läuferinnen „eine Stimme, um sich gemeinsam für einen sauberen Lauf einzusetzen. Ein Weiter-so führt zu immer mehr Hitzewellen und Luftverschmutzung, die unsere Gesundheit gefährden und selbst Veranstaltungen wie diese zukünftig unmöglich machen könnten“, so Sprecherin Kreß.

Schon im vergangenen Mai wurde in Frankfurt friedlich demonstriert, als 200 Unterstützer für zivilen Ungehorsam in Sachen Klimaschutz an der Alten Oper zusammenkamen. (Robin Kunze)