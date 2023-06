Frankfurt: Probebühnen für Städtische Bühnen im Osthafen

Von: Florian Leclerc

Teilen

Auf dem Areal der Aurora-Mühle entsteht eine Bühne. Boeckheler © Christoph Boeckheler*

Schauspiel und Oper sollen in der Franziusstraße am Osthafen unterkommen.

Die Stadt will eine Liegenschaft auf dem Mühlengelände in der Franziusstraße 20 im Osthafen zu Probebühnen für die Städtischen Bühnen umbauen. Eine Machbarkeitsstudie des Architektenbüros Dorfweiler Reis aus Frankfurt und eine entsprechende Magistratsvorlage liegen bereits vor. Die Stadtverordneten müssen noch zustimmen. Wie der Magistrat mitteilt, hat die Oper bis November 2021 in der Rödelheimer Landstraße auf dem Gelände von Fermont in einer früheren Reithalle geprobt. Die Reithalle befand sich auf dem Areal, auf dem das Schönhofviertel mit etwa 2000 Wohnungen entsteht.

Das Schauspiel Frankfurt probt den Angaben zufolge noch bis April 2024 in der Schielestraße in einem ehemaligen Filmstudio. Weil auch dort der Mietvertrag ausläuft, hätten die Bühnen nach neuen Proberäumen gesucht, seien aber nicht fündig geworden.

Als Lösung schlägt der Magistrat nun den Umbau einer Lagerhalle auf dem Mühlengelände vor, wo die Hildebrandmühlen im östlichen Teil immer noch Mehl der Marke „Aurora“ herstellen. Der westliche Teil des Areals ist in städtischer Hand und wird teilweise von der Feuerwehr, teilweise von den Bühnen als Fundus für Möbel und Kostüme genutzt.

Geplant sind zwei Probebühnen für Schauspiel und Oper in einer Lagerhalle sowie eine Probebühne für die Kammerspiele im ersten Stock des mittlerweile städtischen Gebäudes, in dem bis in die 1980er-Jahre ebenfalls Mehl produziert und gelagert wurde.

Akustisch getrennt

Die beiden Probebühnen sollen akustisch voneinander getrennt sein. Eingebaut wird den Plänen zufolge ein Bühnenboden. Die Beleuchtung und weitere Technik hängt demnach an einer Traverse. In der Spitze sollen sich bis zu 80 Personen dort aufhalten können, für die es auch einen Aufenthaltsraum, eine Küchenzeile, Umkleiden, Toiletten, Duschen und Büros geben soll.

Der Umbau ist den Magistratsangaben zufolge für eine temporäre Nutzung von zehn bis fünfzehn Jahren ausgelegt und kann danach wieder zurückgebaut werden. Die Kosten für die drei Bühnen inklusive Sozial- und Sanitärräume liegt bei 4,1 Millionen Euro.